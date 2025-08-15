Polgárháború fenyeget Libanonban: a Hezbollah nekiment a kormánynak

Libanon jövője veszélybe kerülhet, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal vagy megpróbálja felszámolni azt – mondta Náim Kászem, a siíta radikális szervezet vezetője egy pénteken sugárzott televíziós beszédben. A libanoni miniszterelnök viszont „elfogadhatatlannak” nevezte Kászem kijelentéseit.

A Hezbollah szerint az ország destabilizálásához vezethet a kormány azon terve, amely az Egyesült Államok támogatásával az állam erőszakmonopóliumát kívánja visszaállítani. Kászem hangsúlyozta: a fegyverek leadásáról csak akkor lehet szó, ha Izrael beszünteti a támadásokat és kivonul a Dél-Libanonban elfoglalt területekről.

„Ez a mi közös hazánk: vagy együtt, méltóságban élünk, és közösen erősítjük az ország szuverenitását, vagy ellenünk fordulnak, szembeszállnak velünk, és megpróbálnak eltörölni minket, de akkor Libanonnak nem lesz jövője” – fogalmazott.

A libanoni kabinet múlt héten döntött úgy, hogy fegyvereket kizárólag állami biztonsági erők birtokolhatnak. A lépés élesen ütközik a Hezbollah érdekeivel, amely az elmúlt két évben súlyos katonai veszteségeket szenvedett: Izrael célzott akciókban megölte előző vezetőjét és a szervezet több mint ötezer harcosát, fegyverarzenáljának jelentős részét pedig megsemmisítette.

Kászem azzal vádolta a kormányt, hogy „amerikai-izraeli megrendelésre” próbálja felszámolni az „ellenállást”, még akkor is, ha ez belső konfliktushoz vezethet. Ugyanakkor jelezte, hogy a Hezbollah és szövetségese, az Amal Mozgalom egyelőre elhalasztja a tömegtüntetéseket, amíg esélyt látnak a politikai rendezésre.

„Ha azonban rákényszerítenek bennünket a szembenállásra, mi készen állunk. És akkor az utcai tiltakozások az egész országra ki fognak terjedni, és az amerikai nagykövetséget is elérik” – figyelmeztetett a Hezbollah vezetője.

A miniszterelnök reagált

Navaf Szalam libanoni miniszterelnök „elfogadhatatlannak” és „burkolt polgárháborús fenyegetésnek” nevezte Náim Kászem kijelentéseit. A kormányfő a szaúd-arábiai Asark Al-Avszat napilapnak adott interjúját idézve pénteken az X-en azt írta: „egy ilyen háborúval kapcsolatos bármilyen fenyegetés vagy nyomásgyakorlás teljesen elfogadhatatlan”; majd arra szólította fel a Hezbollah vezetőjét, hogy „tartózkodjon minden olyan felelőtlen cselekvéstől, amely államellenes felkeléshez adhat bátorítást”.

A Hezbollah 2023 októberében fegyveres támadásokat indított izraeli állások ellen a déli határ mentén, a Gázában harcoló Hamász palesztin terrorszervezet iránti szolidaritásként. A szervezet súlyos veszteségeket szenvedett az izraeli válaszcsapásokban.

Kiemelt kép: a Hezbollah libanoni Irán-barát síita milícia zászlaját lengetik férfiak egy izraeli légicsapásban rommá vált épületet elõtt az Izrael és a Hezbollah közötti tûzszüneti megállapodást éltetve Bejrút túlnyomórészt síiták lakta déli elõvárosában, Dahijében 2024. november 27-én. Az Egyesült Államok és Franciaország közvetítésével létrejött, november 27-én reggel négy órakor hatályba lépett tûzszüneti megállapodás 60 napra szól.MTI/EPA/Vael Hamzeh