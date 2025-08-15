III. Károly a háború valódi árára figyelmeztetett a Japán felett aratott győzelem évfordulóján

III. Károly brit uralkodó pénteken üzenetet tett közzé a Japán feletti győzelem 80. évfordulója alkalmából. A király kitért a jelenlegi konfliktusokra, és figyelmeztetett arra, hogy a háború költségei messze túlmutatnak a csatatereken.

Míg Európában a harcok 1945 májusában véget értek, Japán csak augusztus 15-én, a Hirosima és Nagaszaki elleni atomtámadás után kapitulált. III. Károly szerint a háború végkifejlete „hatalmas árat” követelt két japán várostól, és ő azért imádkozott, hogy egyetlen nemzetnek se kelljen ezt az árat újra megfizetnie.

A királlyal együtt felesége, Kamilla királyné, Keir Starmer brit miniszterelnök, a japán nagykövet és veteránok nemzeti megemlékezésen tisztelegnek azok előtt, akik a háború utolsó három hónapjában életüket vesztették. Délben két perc néma csenddel emlékeznek az áldozatokra.

„A háború valódi ára túlmutat a csatatereken, és az élet minden területét érinti, amit a mai világ konfliktusai túlságosan is élesen megmutatnak”

– fogalmazott a brit uralkodó. Kiemelte, hogy a második világháborúban azok a nemzetek, amelyek soha nem harcoltak egymás mellett, megtanultak együttműködni, bizonyítva, hogy „háborúban és békében egyaránt a legnagyobb fegyver valójában nem a fegyver, hanem az összefogás”.

Keir Starmer brit miniszterelnök nyilatkozatában azt mondta, hogy „az ország sokkal tartozik azoknak, akik egy jobb jövőért harcoltak, hogy mi élvezhessük a szabadságot és az életet, amelyet ma élhetünk”.

Péntek este az évforduló alkalmából több tucat épületet és helyszínt világítanak meg az országban, köztük a Buckingham-palotát, a parlament épületét, a londoni Tower épületét és a doveri fehér sziklákat.

A japán kormányfő az évforduló alkalmából megígérte, hogy fenntartják a békét

Isiba Sigeru japán kormányfő pénteken, az ország második világháborús kapitulációjának 80. évfordulóján a béke folytatását ígérte, és „megbánással” emlékezett meg a háború áldozatairól.

A miniszterelnök a japán császárral együtt Tokióban vett részt az állami ünnepségen. Ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Japán továbbra sem feledkezik meg a második világháborúval kapcsolatos megbánásáról, és az ország 80 évvel a kapituláció után továbbra is elkötelezett a béke mellett.

Fontos szimbolikus gesztus, hogy több mint egy évtizede Isiba az első miniszterelnök, aki a „megbánás” szót a háborús áldozatokról szóló megemlékezésen kiejtette (miután a japánok közül sokan mind a mai napig nem ismerték el a világháború alatt elkövetett háborús bűnöket).

„Soha többé nem szabad megismételnünk a háború borzalmait. Soha többé nem szabad letérnünk a helyes útról. Most újra mélyen a szívünkbe kell vésnünk a megbánásunkat és a háborúból levont tanulságokat” – fűzte hozzá. Isiba ugyanakkor – elődeihez hasonlóan – nem említette meg szó szerint Japán háborús agresszióját és azokat a szenvedéseket sem, amelyeket Japán okozott Ázsiában.

A Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák 80. évfordulójára emlékező múltheti ceremóniákon Isiba azt hangsúlyozta, hogy Tokió továbbra is „egy nukleáris háborútól és nukleáris fegyverektől mentes világért fog dolgozni”.

Péntek délben egy perc néma csenddel emlékeztek meg Japánban arról, hogy Hirohito császár 80 éve jelentette be rádióbeszédében, hogy Japán leteszi a fegyvert. Naruhito császár és felesége, Maszako császárné „mély megbánásását” fejezte ki a megemlékezésen, és reményét fejezte ki, hogy „a háború pusztításai soha többé nem ismétlődnek meg”.

Országunk ma békében és jólétben él, köszönhetően a japán nép fáradhatatlan erőfeszítéseinek – hangsúlyozta a császár.

Az ünnepségen több ezer második világháborús áldozat családtagjai is részt vettek. Idén először már a megjelentek több mint fele a háború után született.

Isiba nem látogatott el a vitatott, tokiói Jaszukuni szentélybe a 80. évfordulón, ehelyett rituális áldozatot küldött. A szentélyben nemcsak több mint kétmillió háborúban elesett katona, hanem japán háborús bűnösök, köztük az akkori miniszterelnök, Todzso Hideki emlékét is őrzik. Kína és a két Korea a XX. századi japán háborús agresszió szimbólumának tartja a szentélyt. A japán kormányfők a szomszéd országokkal való konfliktusok elkerülése érdekében az utóbbi években személyes megjelenés helyett rituális ajándékokat küldtek a szentélybe, tavaly Kisida Fumio is ezt tette.

A pénteki megemlékezés alkalmából azonban Isiba kabinetjének tagja, Koidzumi Sindzsiro mezőgazdasági miniszter, az egykori japán miniszterelnök Koidzumi Dzsunicsiro fia, elment a szentélybe. A volt kormányfő 2006-ban szintén ellátogatott oda az évfordulón. A helyi média szerint a gazdasági biztonságért felelős két korábbi államminiszter, Takaicsi Szanae és Kobajasi Takajuki pénteken ugyancsak lerótta tiszteletét a szentélyben. „Fontos, hogy soha ne feledjünk tisztelettel adózni azok előtt, akik életüket adták hazájukért, függetlenül attól, hogy melyik nemzetről van szó. Szerintem ez egy lényeges alapelv” – mondta el Koidzumi Sindzsiro az újságíróknak.

Kiemelt kép: III. Károly brit király a hivatalos születésnapja alkalmából rendezett londoni díszszemlén 2025. június 14-én. A fekete karszalagot a minapi indiai repülőszerencsétlenség áldozatai iránti kegyeletből viseli. A hagyomány szerint június második szombatján tartják a brit uralkodók hivatalos születésnapi ünnepségét. MTI/EPA/Neil Hall.