Emelkednek a tétek, maratoni csúcstalálkozó lehet a Trump-Putyin megbeszélésből

Mint korábban írtuk, magyar idő szerint péntek délután már a legtöbb komolyabb szereplő megszólalt az alaszkai csúcstalálkozóval kapcsolatban, és azt is kiderült, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin már a reptéren is találkozni fognak egymással.
Azóta a résztvevők újabb nyilatkozatokat tettek. Orosz oldalról Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölt egy olyan információt, amely mostanra a címlapok tetején szerepel a világsajtóban is. A szóvivő ugyanis azt mondta:
az orosz és az amerikai elnök közti tárgyalások „legalább 6-7 órán át tarthatnak”.
„Az orosz fél arra számít, hogy Putyin és Trump alaszkai találkozója eredményes lesz” – idézte Peszkovot a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség a CNN szerint. A szóvivő közölte, hogy Trump és Putyin négyszemközti tárgyalásain „segítők is részt vesznek”, bár nem nevezte meg, hogy pontosan kik lesznek jelen.
A megbeszélés helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis lesz. A Kreml korábban közölte, hogy a vezetőknek tolmácsok segítenek a csúcstalálkozó kezdetén tartandó négyszemközti beszélgetés során, amelyet követően egy munkaebéd keretében folytatják a tárgyalásokat. A programban szerepel egy közös sajtótájékoztató is (amire valószínűleg a hosszas tárgyalások után kerülhet sor), valamint egy munkavacsora is.
Donald Trump közölte: meg akar egyezni a fegyverszünetről, és ha nem alakul jól a tárgyalás, akkor „távozik” és otthagyja Putyint
Bár előzőleg mindkét fél úgy nyilatkozott, hogy eredményes megbeszélésre számítanak, Donald Trump most valamelyest változtatott a hangnemen. Az amerikai elnök ismét az elnöki különgépen, az Air Force One-on nyilatkozott, akárcsak pár órával ezelőtt. A Sky News szerint egyrészt azt mondta:
azt szeretné, ha megállapodnának egy tűzszünetről, és „nem lesz boldog”, ha ez nem történik meg.
Az amerikai elnök szerint a találkozóval kapcsolatban semmi sincs kőbe vésve, és ő maga sem tudja, mi tenne a csúcstalálkozót sikeressé. „Nem tudom megmondani, hogy mi lenne a siker. Nem tudom. Semmi sem biztos. Bizonyos dolgokat akarok. Akarok egy tűzszünetet. Egy gyors tűzszünetet akarok látni… Nem leszek boldog, ha nem ma lesz” – idézte Trumpot a Sky News.
A Fox News-nak nyilatkozva az amerikai elnök talán ennél is tovább ment. Trump a csatorna műsorvezetőjének, Bret Baiernek azt mondta a gép fedélzetén:
ha a Vlagyimir Putyinnal való csúcstalálkozó rosszul alakul, akkor „távozik”.
A felek közt az alábbi párbeszéd játszódott le:
- Trump: Úgy gondolom, hogy nagyon jól fog alakulni, és ha nem, akkor nagyon gyorsan hazamegyek.
- Baier: Ha nem [alakul jól], akkor távozik?
- Trump: Igen, távozom.
Az erről készült videót a Fehér Ház Rapid Response 47 nevű közösségi oldalára is feltöltötték:
A CNN megjegyezte: Trump már a minap is jelezte a Fox Radiónak adott interjújában, hogy ha rossz lesz a találkozó, akkor nem fogja felhívni utána az európai vezetőket sem, hanem szimplán hazamegy.
