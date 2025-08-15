Emelkednek a tétek, maratoni csúcstalálkozó lehet a Trump-Putyin megbeszélésből

Az orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte: arra számítanak, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója nagyjából 6-7 óra hosszan fog elhúzódni. Mindeközben az amerikai elnök ismét nyilatkozott korábbi megszólalása után, és azt mondta: nem lesz boldog, ha ma nem egyeznek meg egy fegyverszünetben, és ha nem megy jól a tárgyalás, akkor egyszerűen ott fogja hagyni Putyint.

Mint korábban írtuk, magyar idő szerint péntek délután már a legtöbb komolyabb szereplő megszólalt az alaszkai csúcstalálkozóval kapcsolatban, és azt is kiderült, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin már a reptéren is találkozni fognak egymással.

Azóta a résztvevők újabb nyilatkozatokat tettek. Orosz oldalról Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölt egy olyan információt, amely mostanra a címlapok tetején szerepel a világsajtóban is. A szóvivő ugyanis azt mondta:

az orosz és az amerikai elnök közti tárgyalások „legalább 6-7 órán át tarthatnak”.

„Az orosz fél arra számít, hogy Putyin és Trump alaszkai találkozója eredményes lesz” – idézte Peszkovot a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség a CNN szerint. A szóvivő közölte, hogy Trump és Putyin négyszemközti tárgyalásain „segítők is részt vesznek”, bár nem nevezte meg, hogy pontosan kik lesznek jelen.

A megbeszélés helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis lesz. A Kreml korábban közölte, hogy a vezetőknek tolmácsok segítenek a csúcstalálkozó kezdetén tartandó négyszemközti beszélgetés során, amelyet követően egy munkaebéd keretében folytatják a tárgyalásokat. A programban szerepel egy közös sajtótájékoztató is (amire valószínűleg a hosszas tárgyalások után kerülhet sor), valamint egy munkavacsora is.

Donald Trump közölte: meg akar egyezni a fegyverszünetről, és ha nem alakul jól a tárgyalás, akkor „távozik” és otthagyja Putyint

Bár előzőleg mindkét fél úgy nyilatkozott, hogy eredményes megbeszélésre számítanak, Donald Trump most valamelyest változtatott a hangnemen. Az amerikai elnök ismét az elnöki különgépen, az Air Force One-on nyilatkozott, akárcsak pár órával ezelőtt. A Sky News szerint egyrészt azt mondta:

azt szeretné, ha megállapodnának egy tűzszünetről, és „nem lesz boldog”, ha ez nem történik meg.

Az amerikai elnök szerint a találkozóval kapcsolatban semmi sincs kőbe vésve, és ő maga sem tudja, mi tenne a csúcstalálkozót sikeressé. „Nem tudom megmondani, hogy mi lenne a siker. Nem tudom. Semmi sem biztos. Bizonyos dolgokat akarok. Akarok egy tűzszünetet. Egy gyors tűzszünetet akarok látni… Nem leszek boldog, ha nem ma lesz” – idézte Trumpot a Sky News.

A Fox News-nak nyilatkozva az amerikai elnök talán ennél is tovább ment. Trump a csatorna műsorvezetőjének, Bret Baiernek azt mondta a gép fedélzetén:

ha a Vlagyimir Putyinnal való csúcstalálkozó rosszul alakul, akkor „távozik”.

A felek közt az alábbi párbeszéd játszódott le:

Trump: Úgy gondolom, hogy nagyon jól fog alakulni, és ha nem, akkor nagyon gyorsan hazamegyek.

Baier: Ha nem [alakul jól], akkor távozik?

Trump: Igen, távozom.

A CNN megjegyezte: Trump már a minap is jelezte a Fox Radiónak adott interjújában, hogy ha rossz lesz a találkozó, akkor nem fogja felhívni utána az európai vezetőket sem, hanem szimplán hazamegy.

