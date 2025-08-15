Vlagyimir Putyin találkozott Donald Trumppal, Alaszkán a világ szeme

Donald Trump amerikai elnök az alaszkai Anchorage repterén találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a két vezető közti megbeszélés kezdetét pedig magyar idő szerint 21.30-ra tűzték ki. A fejleményeket folyamatosan követjük a hirado.hu-n is.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Mint korábban írtuk, magyar idő szerint péntek délutánra már a legtöbb komolyabb szereplő megszólalt az alaszkai csúcstalálkozóval kapcsolatban, és az is kiderült, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin már a reptéren is találkoznak egymással.

Nem sokkal később az is világossá vált, hogy a csúcstalálkozó alatt akár 6-7 óra hosszan is tárgyalhatnak az amerikaiak és az oroszok, és újabb megszólalások is elhangzottak azzal kapcsolatban, hogy mire számítanak a felek, miközben landolt is az orosz és az amerikai elnök gépe.

Donald Trump kabinetfőnök-helyettese, Dan Scavino posztolt is a landolás pillanatáról, a kulisszák mögött zajló előkészületekről. Az általa megosztott videó szerint jelentős amerikai katonai erő várt Vlagyimir Putyinra.

Videó: Donald Trump és Vlagyimir Putyin így találkoztak a reptéren

Magyar idő szerint nem 21.10 körül az orosz és az amerikai elnök kisétáltak a repülőgépeikből.

Mint az online élő közvetítésekben látható volt, Donald Trump a vörös szőnyegen állva tapssal köszöntette a felé közeledő orosz elnököt, majd a kezét nyújtotta neki.

Ezután röviden – és a testbeszéd alapján szívélyesen – beszéltek egymással, majd tovább sétáltak a vörös szőnyegen, mielőtt megálltak volna néhány fotóra. Nem sokkal később elindultak a tárgyalás helyszínére.

A találkozóról készült rövid videórészlet alább megtekinthető:

.@POTUS greets Russian President Vladimir Putin at their historic Alaska Summit pic.twitter.com/lc3klJso84 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Kicsit változott a program: mégsem lesz „egy-az-egyben” formátumú megbeszélés köztük

A Fehér Ház egyik magas rangú tisztviselője az NBC News-nak elmondta, hogy a korábbi tervekhez képest

a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti négyszemközti találkozó végül inkább három-három formátumban fog zajlani.

Azt nem tudni, hogy miért döntöttek a változtatás mellett, de a tisztviselő szerint a tárgyalásokon részt vesz Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja (aki gyakran tárgyalt az oroszokkal is az utóbbi hónapokban). Nem sokkal később orosz részről is megerősítették a hírt: náluk az orosz elnököt külügyminisztere, Szergej Lavrov és tanácsadója, Jurij Usakov fogja kísérni.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson.