Alaszkai csúcstalálkozó: felpörögtek az események, Donald Trump személyesen fogadja Putyint a reptéren

Az alaszkai csúcstalálkozóhoz közeledve beindult a nagyüzemi diplomácia, és minden szereplő igyekszik hallatni a hangját még azelőtt, hogy Donald Trump amerikai elnök leülni beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai elnök közölte, hogy – tőle szokatlan módon – a reptéren fogadja majd Putyint. Mindeközben az orosz elnök szóvivője megígérte, hogy az orosz elnök most – ugyancsak szokatlan módon ~ nem fogja megvárakoztatni tárgyalópartnerét.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin magyar idő szerint késő este, 21.30-kor kezdik el megbeszélésüket, amelyet követően (valószínűleg órákkal a megbeszélés kezdete után) egy közös sajtótájékoztatót is tartanak majd a tervek szerint.

Az amerikai elnök azonban már a tárgyalás előtt is találkozni fog orosz kollégájával. Putyin szóvivője, Dmitrij Peszkov ugyanis a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség szerint nemrég közölte:

Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadja majd Vlagyimir Putyint a repülőgépen.

Úgy tudni, hogy Putyin repülőgépe helyi idő szerint 11 órakor (brit idő szerint 21 órakor) landol – írta a Sky News. Bár már csütörtökön is érkezett legalább egy olyan gép Alaszkába, amelyen az orosz elnök is utazhatott volna, Vlagyimir Putyin végül tett egy kitérőt Alaszka előtt.

Vlagyimir Putyin most nem késik

Dmitrij Peszkov azt is külön leszögezte Putyin repülőgépe „pontosan” fog érkezni, és hogy Trump és Putyin napirendjén „gazdasági együttműködési projektek” szerepelnek.

„Az elnök mindig pontosan érkezik” – mondta Peszkov.Ennek azért van jelentősége, mert – mint a CNN emlékeztet –

az orosz elnök hírhedt arról, hogy késve érkezik a hivatalos találkozóira.

Hatalomra jutása óta Vlagyimir Putyin számos világvezetőt megvárakoztatott – egészen odáig menve, hogy 2013-ban például még a Vatikánba tett látogatása alatt is közel egy órán át várakoztatta Ferenc pápát.

Donald Trump is felszállt a gépre – és azt is elmondta, hogy mikor lehet üzletelni az oroszokkal

Az amerikai elnök időközben szintén felszállt az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetére.

#EEUU 🇺🇸 Así abordó Donald Trump el Air Force One para viajar a Alaska. Este viernes se reunirá con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la ciudad de Anchorage. pic.twitter.com/vMOrbiXwdi — Diego En La Lucha 🇦🇷 (@DiegoEnLaLucha) August 15, 2025

Trump a reptéren most (szokásával ellentétben) nem állt meg, hogy beszéljen a helyszínen összegyűlt újságírókkal, csak integetett nekik, mielőtt megkezdte volna a hét órás repülést. A fedélzeten viszont már nyilatkozott az amerikai elnök, és azt mondta:

a háború lezárultáig nem lesz üzlet az oroszokkal, és utalt arra is, hogy az Egyesült Államok segíthet garantálni Ukrajna biztonságát.

Trump bizakodóan nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy a találkozója Putyinnal „valamit eredményezni fog”. Hozzátette, hogy bár az amerikai és az orosz delegációk a csúcstalálkozón látszólag az üzleti és gazdasági érdekek kérdéseivel foglalkoznak inkább, az ő személyes prioritása, hogy a háborúval kapcsolatos megállapodást érjenek el, mielőtt más területekre térnének át.

Egy riporter kérdésére Ukrajna biztonsági garanciáiról Trump azt válaszolta, hogy az Egyesült Államok „Európával és más országokkal együtt” részt vehet ebben. De hozzátette, hogy ez nem Ukrajna NATO-tagságának formájában fog megvalósulni, mondván, „bizonyos dolgok nem fognak megtörténni”.

Vlagyimir Putyinról beszélve azt mondta: „Észrevettem, hogy sok üzletembert hoz Oroszországból, és ez jó, tetszik, mert üzletelni akarnak, de mi nem üzletelünk, amíg a háború le nem csillapodik.” Megjegyezte azt is, hogy bár szerinte Putyin úgy gondolja, hogy az Ukrajna elleni folyamatos támadások „erőt adnak neki”, valójában árt a háború az orosz elnöknek.

Arról, hogy érinthetnek-e területi kérdésekre is kitérnek-e a tárgyaláson, azt mondta, hogy igen, „de ezt a döntést Ukrajnának kell meghoznia”. „Szerintem megfelelő döntést fognak hozni. De nem azért vagyok itt, hogy Ukrajna nevében tárgyaljak, hanem azért, hogy az asztalhoz ültessem”– mondta Trump, aki végül megismételte azt a kijelentést is, hogy ha Oroszország nem áll le a háborúval, akkor gazdasági szempontból „nagyon súlyos” következményekre számíthatnak emiatt.

„Nem a saját egészségem miatt csinálom ezt. Szeretnék a mi országunkra koncentrálni, de ezt azért csinálom, hogy sok életet megmentsek. Igen, nagyon súlyos lesz” 2 mondta erről.

Zelenszkij is figyelemmel kíséri a találkozót: számít az Egyesült Államokra, háromoldalú egyeztetésben reménykedik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: tájékoztatást vár az ukrán hírszerzéstől Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök alaszkai megbeszéléséről, és abban bízik, hogy az orosz-amerikai tárgyalások megnyitják az utat egy Ukrajnát is magában foglaló háromoldalú csúcstalálkozó előtt – számolt be az MTI.

„Ma tájékoztatást várok az ukrán hírszerzéstől az orosz fél aktuális szándékairól és az alaszkai találkozóra való felkészüléséről”– írta Zelenszkij a Telegramon. Hozzátette, hogy elsődleges célja egy olyan megbeszélés megszervezése, amelyen ő maga is részt vehetne Donald Trump és Vlagyimir Putyin mellett.

„Itt az ideje véget vetni a háborúnak, és ehhez Oroszországnak meg kell tennie a megfelelő lépéseket. Számítunk az Egyesült Államokra”

– fogalmazott az ukrán elnök.

A belorusz elnökkel is beszélt telefonon Trump az alaszkai csúcstalálkozó előtt

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy telefonon megbeszélést folytatott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel, akivel a jövőben találkozni is kíván – írta szintén az MTI.

Az elnök ezt a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó alaszkai csúcstalálkozó előtt néhány órával közölte a közösségi médiában. „Számos kérdést megvitattunk, közöttük Vlagyimir Putyin alaszkai látogatását. Örülnék, ha a jövőben találkozhatnék Aljakszandr Lukasenkával” – írta posztjában Trump az Air Force One elnöki repülőgép fedélzetén, úton Alaszkába.

A belorusz elnök Putyin közeli szövetségese. Trump szerint a telefonhívás célja az volt, hogy köszönetet mondjon tizenhat politikai fogoly szabadon bocsátásáért, és kérje Lukasenkától másik 1300 elítélt szabadlábra helyezését. „Csodálatos beszélgetésem volt a nagyon tisztelt fehérorosz elnökkel, Aljakszandr Lukasenkával. A beszélgetés célja az volt, hogy köszönetet mondjak a tizenhat foglyot elengedéséért. Megvitattuk 1300 további fogoly szabadlábra helyezését is ”– írta az elnök a Truth Social közösségi oldalon.

Júliusban a belorusz rezsim (szintén az amerikaiaknak tett gesztusként) tizenhat fogvatartottat helyezett szabadlábra elnöki kegyelemmel, de a fehérorosz ellenzék bírálta, hogy további vezető másként gondolkodók fogságban maradtak.

Német kancellár: Vlagyimir Putyinnak komolyan kell vennie Donald Trump javaslatát

Friedrich Merz német kancellár pénteken felszólította az orosz elnököt, hogy az Egyesült Államok elnökével tartandó alaszkai találkozóján vegye komolyan Donald Trump elnök tárgyalási javaslatát, és a megbeszélés után kezdjen feltételek nélküli tárgyalásokat Ukrajnával – közölte az MTI. „Elvárjuk, hogy Putyin elnök komolyan vegye Trump elnök tárgyalási javaslatát, és az alaszkai találkozó után előfeltételek nélkül üljön tárgyalóasztalhoz Ukrajnával” – áll a kancellár pénteki közleményében.

Merz hangsúlyozta: az Ukrajna elleni, nemzetközi jogot sértő orosz invázió után több mint három évvel Moszkva most lehetőséget kapott arra, hogy tűzszünetben állapodjon meg és lezárja a harcokat. A kancellár szerint Donald Trump Anchorage-ban „jelentős lépést tehet a béke irányába”. Kiemelte: Ukrajna részvétele nélkül nem lehet előrelépni egy esetleges további csúcstalálkozón. „A tűzszünetről ott kell megállapodásnak születnie, a területi kérdésekről pedig kizárólag az ukrán fél beleegyezésével lehet dönteni” – hangsúlyozta a kancellár.

Leó pápa és Emmanuel Macron is üzent

A Sky News szerint Emmanuel Macron francia elnök péntek reggel, a találkozó előtt beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. „Macron elnök és Zelenszkij elnök megállapodtak abban, hogy az alaszkai találkozó után találkoznak” – áll az Elysée-palota közleményében.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes mindeközben úgy nyilatkozott: „Imádkozom és remélem, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója jól sikerül, és a régóta várt eredményt hozza: a béke visszatérését.” Salvini szerint ha Trumpnak sikerül véget vetnie a harcoknak, akkor a Nobel-békedíj „sem lesz elég” neki.

XIV. Leó pápa pedig úgy nyilatkozott a tárgyalásról: „Nem szabad beletörődnünk a konfliktusok és a fegyverek uralkodó logikájába”. A katolikus egyházfő idézte XII. Pius pápa nyilatkozatát a II. világháború idejéből, amely úgy hangzott:

„Soha többé ne pazarolják az emberi életet!”

„Milyen időszerűek ezek a szavak. Sajnos még ma is tehetetlennek érezzük magunkat a világban terjedő erőszakkal szemben, amely egyre inkább süket és érzéketlen minden emberi ösztönre. Mégis, nem szabad feladnunk a reményt: Isten nagyobb, mint a világ bűne”– üzente Leó pápa.

Az ukrán katonák szerint nem lesz itt semmi kézzelfogható

Ukrán katonatisztek a CNN-nek azt mondták, hogy szerintük az alaszkai csúcstalálkozó „semmilyen eredményt nem hoz majd”.

„Nem várok semmilyen eredményt ettől a találkozótól. Beszélgetni fognak, megegyeznek valamiben, de ennek semmi értelme. Az oroszokban nem lehet megbízni. Egy dolgot ígérnek, majd mást csinálnak”

– mondta Szerhij Csehotszkij, az ukrán fegyveres erők tisztje, aki Kelet-Ukrajnában szolgál. Emellett csalódottságát fejezte ki amiatt is, hogy az Egyesült Államok minden követ megmozgat Putyin érdekében Alaszkában, ami szerinte azt mutatja, hogy Trump a orosz vezetőt legitimnek tekinti, nem pedig „háborús bűnösnek vagy gyilkosnak”.

„Nincs értelme tárgyalni Putyinnal. Nyolc éve tárgyalunk vele a Donbászról, és semmire sem jutottunk. A frontvonalon zajló események alapján nem látom, hogy bármilyen szándékuk lenne a háború befejezésére” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Putyin és Trump korábbi találkozója. Forrás: X.com.