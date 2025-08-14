Zelenszkij bejelentette: másfél milliárd dollár értékű fegyverbeszerzést ajánlottak fel Ukrajna számára európai szövetségesei

Eddig másfél egymilliárd dollár értékű fegyver beszerzését ajánlottak fel Ukrajna számára európai szövetségesei – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön az X-en.

„A mai napig 1,5 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzést ajánlottak fel számunkra az európai szövetségeseink, az Ukrajna kéréseinek elsőbbséget biztosító NATO-kezdeményezés révén pedig a NATO tagországok együttműködhetnek az amerikai gyártmányú fegyverek Ukrajna számára történő beszerzésében. Ez egy olyan mechanizmus, amely valóban erősíti a védelmünket” – írta az ukrán elnök.

A részletekre kitérve hozzátette, hogy Hollandia 500 millió dollár, Dánia, Norvégia és Svédország együttesen szintén 500 millió, Németország pedig további 500 millió dollár értékű fegyver beszerzéséről döntött.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond az Ukrajna újjáépítésérõl rendezett nemzetközi konferencián a római La Nuova kongresszusi központban 2025. július 10-én.

MTI/EPA-ANSA/Fabio Cimaglia.