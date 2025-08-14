Vlagyimir Putyin már meg is érkezett? – az orosz elnök által használt gép landolt Alaszkában

A FlightRadar24 repüléskövető oldal szerint csütörtökön már landolt egy orosz elnöki különgép az Egyesült Államokban. Mindeközben Donald Trump is érdekes kijelentést tett, ugyanis múlt időben beszélt Vlagyimir Putyin érkezéséről.

A FlightRadar24 oldalán látható, hogy

magyar idő szerint csütörtökön reggel 6.50-kor felszállt egy orosz repülőgép Moszkvából, és az Egyesült Államok felé vette az irányt.

A RSD381 azonosítóval jelzett utat egy Iljusin Il–96-300 típusú gép (valamint annak kísérete) vett részt – vagyis egyike azoknak a különleges gépeknek, amelyet akár Vlagyimir Putyin orosz elnök is használhat. Azt természetesen nem tudni, hogy az orosz elnök is rajta volt-e gépen – könnyen lehet, hogy csupán a találkozóban közreműködő más orosz tisztviselők utaztak a géppel.

BREAKING: The Russian delegation for the meeting between the Russian and US presidents in Anchorage is now in US airspace — Flightradar 24 pic.twitter.com/g8aeMfDpEH — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 14, 2025

A FlightRadar oldalán azt lehetett látni, hogy a gép az indulás után, az Oroszország északi partjainál lévő tengeri területek felett eltűnt a radarról, de később, Kamcsatka felett ismét feltűnt,

és magyar idő szerint 16.52-kor sikeresen landolt Alaszka fővárosának, Anchorage-nek a repterén.

🚨 The Russian delegation is flying to Alaska on a „cocaine plane” A Russian Il-96 special aircraft with registration number RA-96023 departed from Vnukovo Airport and is heading to Anchorage, Alaska, according to Flightradar data. #Putin #Trump pic.twitter.com/81HlXLuYYT — LOVE (@cricketlover168) August 14, 2025

A FlightRadar24 oldalán egyébként ennél a gépnél fel van tüntetve egy visszaút is Oroszországba, eszerint az elkövető órákban Petropavlovszk-Kamcsatszkiba térhet vissza a gép.

Donald Trumpnak is volt egy érdekes kiszólása, múlt időben beszélt az orosz elnök érkezéséről

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint csütörtök este újságíróknak nyilatkozott. A sajtótájékoztatón megkérdezték, hogy erőteljesen fog-e fellépni holnap Putyinnal szemben, mire a Sky News szerint azt válaszolta:

„Nos, ő jött az országunkba.”

Az amerikai elnök megismételte az a kijelentését, hogy szerinte Putyin „szeretne megállapodni”.

„Úgy gondolom, ha nem én lennék elnök, akkor ő elfoglalná egész Ukrajnát. Ez egy olyan háború, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie”.

„Ha nem én lennék az elnök, véleményem szerint sokkal inkább elfoglalná egész Ukrajnát, de én vagyok az elnök, és ő nem fog velem szórakozni”

– fogalmazott Trump, miközben ismét beszélt arról, hogy Alaszkában tarthatnának egy második találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével, de ennek „nagyon hamar” meg kellene történnie.