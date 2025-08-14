Vlagyimir Putyin már meg is érkezett? – az orosz elnök által használt gép landolt Alaszkában

A FlightRadar24 oldalán látható, hogy
magyar idő szerint csütörtökön reggel 6.50-kor felszállt egy orosz repülőgép Moszkvából, és az Egyesült Államok felé vette az irányt.
A RSD381 azonosítóval jelzett utat egy Iljusin Il–96-300 típusú gép (valamint annak kísérete) vett részt – vagyis egyike azoknak a különleges gépeknek, amelyet akár Vlagyimir Putyin orosz elnök is használhat. Azt természetesen nem tudni, hogy az orosz elnök is rajta volt-e gépen – könnyen lehet, hogy csupán a találkozóban közreműködő más orosz tisztviselők utaztak a géppel.
A FlightRadar oldalán azt lehetett látni, hogy a gép az indulás után, az Oroszország északi partjainál lévő tengeri területek felett eltűnt a radarról, de később, Kamcsatka felett ismét feltűnt,
és magyar idő szerint 16.52-kor sikeresen landolt Alaszka fővárosának, Anchorage-nek a repterén.
A FlightRadar24 oldalán egyébként ennél a gépnél fel van tüntetve egy visszaút is Oroszországba, eszerint az elkövető órákban Petropavlovszk-Kamcsatszkiba térhet vissza a gép.
Donald Trumpnak is volt egy érdekes kiszólása, múlt időben beszélt az orosz elnök érkezéséről
Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint csütörtök este újságíróknak nyilatkozott. A sajtótájékoztatón megkérdezték, hogy erőteljesen fog-e fellépni holnap Putyinnal szemben, mire a Sky News szerint azt válaszolta:
„Nos, ő jött az országunkba.”
Az amerikai elnök megismételte az a kijelentését, hogy szerinte Putyin „szeretne megállapodni”.
„Úgy gondolom, ha nem én lennék elnök, akkor ő elfoglalná egész Ukrajnát. Ez egy olyan háború, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie”.
„Ha nem én lennék az elnök, véleményem szerint sokkal inkább elfoglalná egész Ukrajnát, de én vagyok az elnök, és ő nem fog velem szórakozni”
– fogalmazott Trump, miközben ismét beszélt arról, hogy Alaszkában tarthatnának egy második találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével, de ennek „nagyon hamar” meg kellene történnie.