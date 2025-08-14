Trump szerint Putyin hajlandó lehet megállapodást kötni, az orosz elnök szóvivője viszont azt mondta: pénteken nem írnak alá semmit

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy szerinte megállapodást lehet kötni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborút illetően, és hogy a szankciókra vonatkozó amerikai fenyegetés valószínűleg szerepet játszott Moszkva döntésében, hogy találkozót kezdeményezzen. Mindeközben Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője arról beszélt: a pénteki találkozón még biztos, hogy nem írnak alá semmit, de készek megvitatni a problémás kérdéseket.

Az amerikai elnök csütörtökön, a Fox News Radio The Brian Kilmeade Show című műsorában kijelentette: nem biztos abban, hogy az azonnali tűzszünet elérhető cél, de érdeklődést mutatott a békeegyezmény közvetítése iránt – számolt be a Reuters. Vlagyimir Putyinról beszélve az amerikai elnök azt mondta:

„Úgy gondolom, most már meg van győződve arról, hogy megállapodást fog kötni. Meg fogja kötni a megállapodást. Úgy gondolom, meg fogja tenni, és hamarosan minden kiderül”.

Nem sokkal korábban Putyin azt mondta, hogy az Egyesült Államok „őszinte erőfeszítéseket” tesz az ukrajnai háború befejezésére, és javasolta, hogy Moszkva és Washington egyezzen meg egy nukleáris fegyverkezési megállapodásban a béke megerősítését célzó szélesebb körű törekvés részeként.

Zelenszkij Alaszkában?

Trump a Fox Newsnak adott interjúban azt is említette, hogy három lehetséges helyszínt tart szem előtt a Putyinnal és Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel való későbbi találkozóra, amelynek ötletéről már korábban is beszélt – bár ismét megjegyezte, hogy a második találkozó nem garantált.

Hozzátette, hogy a háromoldalú csúcstalálkozóhoz az lenne a legegyszerűbb, ha Alaszkában maradnának. „Attól függően, hogy mi történik a találkozóm során, fel fogom hívni Zelenskiy elnököt, és megkérdezem, hogy el tud-e jönni oda, ahol találkozunk” – mondta Trump, hozzátéve, hogy ezen a találkozón eshetne szó érdemben a területi kérdésekről.

„A második találkozó nagyon-nagyon fontos lesz, mert azon fogják megkötni az egyezséget. Nem akarom a »felosztás« szót használni, de bizonyos mértékben ez nem is olyan rossz kifejezés, ugye?”

– mondta az amerikai elnök, aki szerint „ez a találkozó olyan, mint egy sakkjátszma. Ez a találkozó [az alaszkai] előkészíti a másodikat, de 25 százalék az esélye, hogy ez a találkozó nem lesz sikeres”.

Végül azt mondta: Putyinon és Zelenszkijen múlik, hogy megállapodásra jutnak-e. „Nem fogok tárgyalni az ügyükben. Hagyom, hogy ők tárgyaljanak az ügyükben” – fogalmazott.

Az orosz elnök szóvivője szerint pénteken semmit nem fognak aláírni

Az MTI beszámolója szerint időközben Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára azt hangoztatta: Putyin és Trump kész a párbeszédre és a nehéz témák megvitatására. Mint mondta, Alaszka esetében orosz-amerikai csúcstalálkozóról van szó, Ukrajna álláspontjának majd a tárgyalások következő szakaszait fogják szentelni.

A szóvivő közölte, hogy Anchorage-ben a felek nem fognak dokumentumokat aláírni.

Peszkov elmondta, a találkozó előkészítését azok a „jelzések” tették lehetővé, amelyeket a vezetők Steve Witkoff amerikai különmegbízott közvetítésével váltottak egymással. Nem vállalkozott a tárgyalások eredményeinek előrejelzésére, és megismételte, hogy a két elnök közös sajtótájékoztatón számol majd be az elért megállapodásokról.

A Kreml szóvivője szerint Moszkva értékeli Trump „nem szokványos” megközelítését a legbonyolultabb kérdések megoldásában. A szóvivő meglátása szerint az amerikai elnök őszintén szeretné elősegíteni a béke diplomáciai úton történő elérését.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök bejelenti a Kennedy Központ idei díjazottjainak névsorát a washingtoni John F. Kennedy Előadóművészeti Emlékközpontban 2025. augusztus 13-án. Az idén 48. alkalommal adják át a Kennedy Központ díjait az amerikai kultúra gazdagításában kimagasló teljesítményt nyújtó művészeknek. MTI/EPA pool/Will Oliver.