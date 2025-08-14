Orbán Viktor ellen tiltakozó aktivisták rongálták meg a magyar nagykövetséget Prágában

Cseh aktivisták vörös festékkel öntötték le a prágai magyar nagykövetség bejáratát, tiltakozva ezzel Orbán Viktor háborús álláspontja ellen.

A kormányfő kedden egy interjúban beszélt arról, hogy véleménye szerint a háború kimenetele már nem kérdéses: Ukrajna elvesztette, Oroszország pedig megnyerte azt.

A mondat nem nyerte el a prágai aktivisták tetszését, aki tiltakozásképp vörös festékkel öntötték le azt, és videóra is vették az akciót.

„A terroristák támogatói vért viselnek a kezükön — és most már a kerítésen is” – jegyezte meg a videó feltöltője. Az aktivisták szerint azzal, hogy Orbán Viktor az oroszok győzelméről beszélt, „egyértelműen kinyilvánította, hogy Magyarország az orosz táborhoz tartozik”.

„Mivel nem nézhetjük tétlenül, amikor valaki hazugságokat terjeszt és legitimálja a civilek elleni támadásokat, ma egy szimbolikus cselekedettel – »vérrel« a magyar nagykövetség kerítésén – emlékeztettük Magyarországot a háború áldozataiért viselt felelősségére. Közöttük nemcsak ukrán védők vannak, hanem gyerekek és más civilek is, akiket otthonaikban, iskoláikban és kórházaikban gyilkolnak meg” – közölték.

A kormányfő egyébként egy frissebb interjúban cáfolta azt, hogy Magyarország az orosz táborhoz tartozna. Orbán Viktor a csütörtök reggel megjelent interjúban azt mondta: a háború nemcsak Ukrajna és Oroszország közötti zajlik, mivel az egy „proxiháború” Oroszország és a Nyugat között; Magyarország pedig a Nyugathoz tartozik.

Kiemelt kép: X.com.