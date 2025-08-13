Magyar Péter megüzente Vlagyimir Putyinnak, hogy nem fél tőle

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy orosz hírszerzési jelentésre reagálva üzent Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szerdán.

Mint arról az MTI beszámolt, az orosz hírszerzés szerdán egy olyan közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy számos külső erő kormányváltást akar elérni Magyarországon, és ehhez felhasználhatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot is.

Magyar Péter az országjárása szerdai, balatonfüredi állomásán reagált a jelentésre. „Ez kérem szépen annak a nyílt beismerése, hogy az orosz titkosszolgálat, az orosz hírszerzés, Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, majd azt mondta:

„Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk.”

„Orbán Viktortól sem félünk, a propagandistáktól sem félünk. És mi egy valóban szuverén, független működő, európai Magyarországért fogunk dolgozni” – tette hozzá.

A párt eközben egy hivatalos reakciót is kiadott, amelyben azt írták az orosz hírszerzési jelentéssel kapcsolatban: „nyilvánvaló dezinformáció”, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fontolóra vette a magyarországi hatalomváltás forgatókönyveit és „jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat már mozgósítottak Magyar támogatására”.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szíriában harcoló orosz katonák kitüntetési ünnepségén a moszkvai Kremlben 2017. december 28-án. MTI/EPA/AFP pool/Kirill Kudrjavcev.