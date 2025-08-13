Ez lehet a folytatás Alaszka után: Európában rendeznék meg a Trump-Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozót

Donald Trump amerikai elnök szerdán tárgyalt Európa legerősebb államainak vezetőivel. Emmanuel Macron francia elnök szerint a megbeszélésen azt is elárulta, hogy milyen célt tűzött ki a pénteki alaszkai csúcstalálkozó előtt, amelyen Vlagyimir Putyinnal fog egyeztetni. A francia elnök arról is beszélt, hogy lehet a folytatás a pénteki meeting után.

Mint korábban írtuk, Európa legerősebb államainak vezetői – Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kiegészülve – Berlinből tárgyaltak videókapcsolaton keresztül az amerikai elnökkel. Korábban ugyanis aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az Ukrajna nélkül zajló amerikai–orosz csúcson olyan megállapodás születhet, amely kedvezőtlen lehet az ukránok számára.

A megbeszélés után több sajtótájékoztatót is tartottak az európai vezetők. Az Index összefoglalója szerint elsőként Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozott, aki azt mondta:

Donald Trump közölte velük, hogy az alaszkai találkozón egy tűzszünetet akar elérni Vlagyimir Putyinnal, vagyis területi kérdésekről nem lesz egyezség.

A francia elnök azt is elmondta: Trump biztosította őket arról, hogy Ukrajnával kapcsolatos területi kérdésről nem lehet Ukrajna nélkül tárgyalni, ezt az elvet a francia elnök is támogatja. Macron szerint azt is közölték Trumppal, hogy Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell adni.

A francia elnök arra is kitért:

a jövőben esetleg Európában, egy semleges országban rendezhetnek egy olyan csúcsot, amin Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz.

Erre egy olyan országban kerülhet sor, amely mindhárom vezető számára elfogadható. Eddig Törökországban találkoztak legtöbbször az orosz és ukrán delegációk egymással, ahol amerikai-orosz kétoldalú találkozókat is tartottak már. Macron ezenkívül beszélt arról, hogy Ukrajna területi integritásáról csak az ukrán elnök tárgyalhat.

Zelenszkij és Merz együtt tartottak sajtótájékoztatót

Valamivel négy óra után Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös sajtótájékoztatót tartott Berlinben, ahol szintén részletesen beszéltek a Trumppal való megbeszélésről. A német kancellár először diplomatikusan megköszönte Zelenszkijnek, hogy személyesen részt vett és szerinte találó, hogy ma történt sor a videókonferenciára, miután 64 évvel ezelőtt ugyanezen a napon kezdték el építeni a berlini falat. Szerinte a fal akkor Németország és Európa szétválásának a szimbóluma lett, de azt sikerült leküzdeni, azonban Oroszország inváziója ismét szétválasztja Európát.

Merz ezután kijelentette: az európai vezetőknek az a célja, hogy a pénteki Trump–Putyin-találkozó jól sikerüljön és ennek érdekében mindent megtesznek.

A sajtótájékoztatón a kancellár elmondta, hogy a videókonferencia során az európai vezetők öt fontos alapelvet fogalmaztak meg, amiket szerinte Trump is elismert: a további tárgyalásokon Ukrajnának is helyet kell biztosítani a tárgyalóasztalnál; bárminemű megállapodást először egy tűzszüneti megállapodásnak kell megelőznie; az orosz megszállás alatt álló területek elfogadása nem lehet napirenden – területi kérdésekről csak Ukrajna bevonásával lehet tárgyalni; az ukrajnai katonáknak joguk van megvédeni szuverenitásukat Európa segítségével; a jövőbeni, szélesebb körű tárgyalásoknak egy transzatlanti stratégián kell alapulniuk, ami Ukrajna támogatásán és az Oroszországra gyakorolt nyomáson kell alapulnia.

Merz elmondta, elfogadhatatlan, hogy egy ország erőszakkal változtassa meg a határokat, valamint Ukrajnának robusztus biztonsági garanciákat kell kapnia, hogy a jövőben Oroszország nem támadná meg ismét. Van remény arra, hogy valami el fog mozdulni. Van remény arra, hogy Ukrajnában béke legyen – zárta Merz a sajtótájékoztatóját.

Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt: elmondta Trumpnak, hogy Putyin csak blöfföl, amikor békéről beszél. Az ukrán elnök elmondta, mindegyik vezető, aki részt vett a mai egyeztetéseken, békét szeretne Ukrajnában és Európában, valamint megállapodtak az alapelvekben, amit Donald Trump követni fog pénteki tárgyalásán orosz kollégájával.

„Ami Ukrajnát érinti, azt Ukrajnával kell megvitatni”

– fogalmazott az ukrán elnök, aki később azt is mondta, hogy erősebb szankciókra van szükség Oroszország ellen. „Putyin blöfföl, jelenleg az egész frontvonal mentén próbál előretörni. Putyin arról is csak blöfföl, hogy nem érdeklik a szankciók, és hogy azok nem működnek” – tette hozzá.

Rajtuk kívül Mark Rutte, a NATO főtitkára, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyaránt nagyon sikeresnek nevezte az amerikai elnökkel tartott egyeztetést. A pénteken esedékes találkozó után várhatóan egy újabb megbeszélést tartanak majd az európai vezetők Trumppal.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (b2) és Donald Trump amerikai elnök beszélget, mialatt csoportképkészítéshez állnak fel az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) szervezete 25. csúcstalálkozóján a vietnami Danangban 2017. november 11-én. MTI/AP/Reuters pool/Jorge Silva.