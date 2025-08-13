Donald Trump „nagyon súlyos következményeket” helyezett kilátásba Oroszországgal szemben

Donald Trump amerikai elnök az európai vezetőkkel való egyeztetése után egy sajtótájékoztatón beszélt a péntekre, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozójáról.

A szerdai megbeszélésről az európai vezetők már korábban nyilatkoztak. Arról, hogy ők mit mondtak, ebben a cikkben már részletesen írtunk.

Donald Trump a saját sajtótájékoztatóján szintén arról beszélt:

„jó esély van” arra, hogy az alaszkai csúcstalálkozót követően „gyorsan egy második találkozóra” kerüljön sor az ő, valamint Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij részvételével.

„Nagyon jó esély van arra, hogy lesz egy második találkozó, amely produktívabb lesz, mint az első, mert az elsőn meg fogom tudni, hol tartunk és mit csinálunk” – mondta Trump a washingtoni Kennedy Központban feltett kérdésekre válaszolva a Sky News szerint. Hozzátette: ha minden „jól megy”, akkor a háromoldalú találkozó lesz a folytatás péntek után.

Ugyanakkor azt is megjegyezte: „Lehet, hogy nem lesz második találkozó, mert ha úgy érzem, hogy nem helyénvaló, mert nem kaptam meg a szükséges válaszokat, akkor nem lesz második találkozó.”

„Nagyon súlyos” következményeket helyezett kilátásba, ha Putyin megakadályozza a tűzszünetet

Az amerikai elnököt arról is kérdezték az újságírók, hogy lesznek-e következményei annak Oroszországra nézve, ha Vlagyimir Putyin nem egyezik bele az ukrajnai háború befejezésébe a pénteki találkozójuk után.

„Igen, lesznek. Lesznek következményei” – hangzott az amerikai elnök válasza. Ezután azt is megkérdezték tőle, hogy e következmények szankciók vagy vámok formájában valósulhatnak-e meg, mire úgy felelt:

„Ezt nem kell elmondanom. Nagyon súlyos következményei lesznek.”

Arra a kérdésre pedig, hogy szerinte meg tudja-e győzni Putyint, hogy hagyjon fel az ukrajnai civilek elleni támadásokkal, azt válaszolta: nem, mert már korábban is megkérte erre, de nem történt semmi.

Az amerikai elnök már az utóbbi napokban is beszélt arról, hogy mire számít a csúcstalálkozóval kapcsolatban. Kedden azt is elmondta, hogy szerinte mi lesz a forgatókönyv.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Bíbor Szív napja alkalmából tartott ünnepségen a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2025. augusztus 7-én. MTI/EPA/Shawn Thew.