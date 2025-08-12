Románia elnöke közölte: támogatja Donald Trump megoldáskereső erőfeszítéseit, Kijevbe látogat Zelenszkij meghívására

Az X-en közzétett bejegyzése szerint a megbeszélésen a román elnök úgy értékelt: Ukrajnában átfogó és tartós békére van szükség, hogy véget érjenek Oroszország mindennapos atrocitásai, Románia pedig támogatja Trump elnök megoldáskereső erőfeszítéseit.
Nicusor Dan szerint igazságos, hosszútávú és fenntartható megoldás kell, ennek eléréséhez pedig Ukrajnának is a tárgyalóasztalnál kell ülnie.
„Szomszédként és partnerként Románia továbbra is Ukrajna mellett áll minden erőfeszítésben, amellyel igazságos béke elérésére törekszik az ukrán nép számára. Ukrajna biztonsága szorosan összefonódik a Fekete-tenger és Európa biztonságával” – hangoztatta a román elnök.
Nicusor Dan végül bejelentette: Volodimir Zelenszkij meghívását elfogadva ősszel Kijevbe fog látogatni.
Kiemelt kép: Nicusor Dan megválasztott államfõ, miután átvette az ötéves megbízatásáról szóló dokumentumot a román alkotmánybíróság bukaresti épületében 2025. május 22-én. MTI/EPA/Robert Ghement.