A Fehér Ház kimondta a végszót: nem hívják meg Zelenszkijt az alaszkai csúcstalálkozóra

Volodimir Zelenszkij semmiképp sem lesz ott az Alaszkában rendezett amerikai-orosz csúcstalálkozón – közölte kedd este a Fehér Ház szóvivője.

A Fox News szerint Karoline Leavitt szóvivő a kedd esti sajtótájékoztatón közölte:

Volodimir Zelenszkij azért nem lesz ott a találkozón, mert a megbeszélést Vlagyimir Putyin kezdeményezte.

„Az elnök [Donald Trump] Putyin elnök kérésére beleegyezett ebbe a találkozóba. Az elnök célja ezzel a találkozóval az, hogy jobban megértse, hogyan lehet véget vetni ennek a háborúnak” – fogalmazott a szóvivő. Hozzátette: „Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok elnöke, ha személyesen találkozik az orosz elnökkel, és nem telefonon beszél vele, a lehető legtisztább képet kaphatja arról, hogyan lehet véget vetni ennek a háborúnak, és merre tart ez a helyzet.”

Putyin beszél, Trump hallgat – ez lesz a forgatókönyv

A Sky News szerint Karoline Leavitt azt is hozzáfűzte: a pénteki találkozó egyfajta „szöveghallgatási gyakorlat lesz az elnök számára”. Elmondása szerint a találkozó „mechanikáját és ütemezését” még mindig egyeztetik a felek.

Mint a Fox News emlékeztetett: Trump és Putyin pénteken Anchorage-ban, Alaszka államban találkoznak – annak ellenére, hogy az elnök a napokban azt nyilatkozta, hogy a találkozóra Oroszországban kerül sor. „Számos helyszínről volt szó, de természetesen Alaszka az Amerikai Egyesült Államok része. Az elnök ezért nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy Putyin elnököt amerikai földön fogadhatja” – mondta erről most Karoline Leavitt. Ugyanakkor megerősítette: Trumpnak vannak arra vonatkozó tervei, hogy a jövőben Oroszországba utazzon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton azt mondta: „Bármely, ellenünk hozott döntés, bármely, Ukrajna nélkül hozott döntés egyben a béke ellen hozott döntés is. Ezek halott döntések, soha nem fognak működni. Nekünk pedig mindannyiunknak valódi, élő békére van szükségünk, amelyre az emberek tisztelettel tekintenek.”

Donald Trump hétfőn újságíróknak azt mondta az alaszkai találkozóról: perceken belül meg fogja tudni, hogy Putyin komolyan gondolja-e a megállapodás ötletét. Elismerte azt is, hogy Oroszországnak és Ukrajnának néhány területi kérdést is meg kell oldania majd egy megállapodás részeként.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az ankarai ukrán nagykövetségen 2025. május 15-én. MTI/EPA/Necati Savas.