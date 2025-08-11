Szijjártó Péter telefonon egyeztetett Izrael külügyminiszterével a Közel-Keletről

Izraeli kollégájával, Gideon Szaárral egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a közel-keleti helyzetről.

A tárcavezető arról számolt be a Facebookon az izraeli kollégájával folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy

az ukrajnai háború ügyében remélhetőleg sorsdöntő alaszkai csúcstalálkozó mellett a várható gázai események jelentik most a fő témát a nemzetközi politikában, ezért Gideon Szaárral áttekintették a közel-keleti helyzet alakulását.

Tájékoztatása szerint a megbeszélés során hivatali partnerével egyetértettek négy fontos kérdésben:

„A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell! A túszokat – köztük a magyar állampolgárságú túszt is – haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani! A biztonságos, terror- és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden, a térségben lakó ember számára! A Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten!”

Kiemelt kép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Gideon Szaár izraeli külügyminiszter találkozója Jeruzsálemben 2025. május 28-án. MTI/KKM.