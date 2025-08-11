Szijjártó Péter: Lehet okoskodni, de én a produktumban hiszek

„Lehet okoskodni, de én a produktumban hiszek és a produktum mégiscsak az, hogy itt van a BMW gyára, hogy a Mercedes legnagyobb európai gyára itt van, hogy a BYD az első európai gyárát itt építi, hogy a CATL Europe legnagyobb elektromos akkumulátorgyárát itt építi, hogy a Bosch ma már a legnagyobb foglalkoztató Magyarországon” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Indexnek adott interjúban, miután a lap arról kérdezte, hogy mit gondol az Állami Számvevőszéknek a beruházáspolitikával kapcsolatban mondott kritikájáról.

A tárcavezetőt azzal kapcsolatban kérdezték az interjúban, hogy az Állami Számvevőszék egyik jelentése szerint nem minden esetben megalapozottak azok a számítások, amelyek a beruházásokat érintő támogatási döntések mögött állnak. Szijjártó Péter erre úgy válaszolt: „Annak érdekében hogy ne sérüljön az intézmények közötti munkakapcsolat, úgy fogalmaznék, hogy ezt az állítást megalapozatlannak tartom. ”

„Mi minden egyes esetben a lehető legalaposabb, legmélyrehatóbb, legkomplexebb elemzést készítjük és ez alapján számoljuk ki a nemzetgazdasági hatást. Tehát teljes mértékben hamis és megalapozatlan állítás, hogy a döntéseink nem pontos mérlegelés alapján születnek” – tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter, aki hangsúlyozta: az elmúlt 11 évben a tárcájuk alatt működő Nemzeti Befektetési Ügynökség (angolul Hungarian Investment Promotion Agency, röviden: HIPA) támogatásával összesen 2249 beruházási projekt kapott pozitív döntést.

„Ezek együtt több mint 60,5 milliárd eurónyi befektetést és mintegy 176 500 új munkahelyet jelentettek a magyar gazdaságnak Minden egyes esetben készült egy részletes nemzetgazdasági hatáselemzés és ezek alapján adtuk ki az ajánlatokat.”

– fogalmazott Szijjártó Péter, hozzátéve: „Ezekért vállalom a felelősséget, bárkivel szemben kiállok a vitára. És az, hogy egy-egy projekt gazdaságpolitikai vagy stratégiai szempontból helyes döntés volt-e – nos, ennek megítélése nem az Állami Számvevőszék feladata. Lehet okoskodni, de én a produktumban hiszek és a produktum mégiscsak az, hogy itt van a BMW gyára, hogy a Mercedes legnagyobb európai gyára itt van, hogy a BYD az első európai gyárát itt építi, hogy a CATL Europe legnagyobb elektromos akkumulátorgyárát itt építi, hogy a Bosch ma már a legnagyobb foglalkoztató Magyarországon.”

„Én a valóságban hiszek. Az okoskodás soha nem volt az én világom. Engem mindig is a praktikum érdekelt, az okoskodást meghagyom másoknak és látom, őket kicsit jobban fizetik, de ez egy másik dolog. Az Állami Számvevőszék emberei papírokat gyártanak, én meg munkahelyeket hozok Magyarországra”

– fogalmazott a miniszter.

Amerika és Magyar Péter

Szijjártó Péter többek közt arról is beszélt az interjúban: egyelőre nehéz megbecsülni azt, hogy az Európai Bizottság és az Egyesült Államok vámalkuja milyen hatással lesz a magyar gazdaságra, sok a nyitott kérdés, és még az sem elképzelhetetlen, hogy az EU nem tudja teljesíteni a vállalások egy részét, és akkor az amerikaiak felmondhatják az egyezséget.

„Ez jelentős problémát okozna. Ezért a tíz legnagyobb vállalati stratégiai partnerünkkel létrehoztunk egy közös munkacsoportot, amelynek feladata, hogy egy ipari és munkahelyvédelmi akciótervet dolgozzon ki. Ez az akcióterv célzott intézkedésekkel javítja a versenyképességet ebben a nehéz helyzetben. Már vannak konkrét javaslataink, amelyeket a szerdai kormányülésen a miniszterelnök és a kormány tagjai előtt is ismertettem. Azt vállaltam, hogy péntekre elkészülünk egy tervvel, amellyel úgy tudjuk növelni a gazdaság versenyképességét, hogy legalább részben ellensúlyozzuk a von der Leyen-féle kudarc okozta hatásokat”– mondta a külügyminiszer.

A tárcavezetőt arról is kérdezték, hogy milyen választási kampányra számít, amire azt mondta: a mostani kampányt „jelentősen befolyásolja a nemzetközi környezet, ami tele van feszültségekkel, biztonsági kihívásokkal, és nem kedvez a gazdasági növekedésnek. Ez természetesen rányomja a bélyegét a kampány hangulatára és tartalmára is”.

„Ráadásul van egy nagyon furcsa helyzet, miszerint egy olyan ember beszél a mostani helyzet tarthatatlanságáról és megváltoztatásának szükségességéről, aki másfél évvel ezelőttig az egyik legnagyobb rajongója volt mindannak, ami történik”

– mondta Szijjártó Péter Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről, majd hozzátette: „Ez az ember két vagy két és fél éve kihisztizett módon még ott ült az összes fideszes rendezvény első sorában és ott lelkesedett mindazért, ami történik. Tapsolta a miniszterelnököt, táncolt a Fidesz győzelmi buliján, a miniszteri eskütétel utáni vacsorán is ott volt a miniszterek környékén.”

