#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Menczer Tamás: Ha nem Orbán Viktor vezeti az országot, akkor készülhet mindenki

Szerző: hirado.hu
2025.08.11. 10:05

| Szerző: hirado.hu
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajnában hamarosan már a 18 évesek is besorozhatják.

„Zelenszkij már a 18 éveseket is elvinné frontra, a golyók elé. Ez az új ukrán szándék” –mondta Menczer Tamás az RTL-nek nyilatkozva majd megjegyezte:  amíg Orbán Viktor vezeti az országot, addig Magyarországon nem töténet meg ugyanez.

„Ha nem Orbán Viktor vezeti az országot, akkor készülhet mindenki”

– tette hozzá a politikus a saját közösségi oldalára feltöltött videó szerint.

Ukrajnában már régóta téma a 18–24 év köztiek mozgósítása, korábbi sajtóhírek szerint már Joe Biden amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közt is nézeteltérés volt ebben a kérdésben.

Az utóbbi időben egyre inkább afelé mutatnak a jelek, hogy az emberhiánnyal küzdő ukrán hadseregnek rájuk is szüksége lesz, amennyiben nem sikerül elérni egy fegyverszünetet a következő hetekben. Az ukrán kormány egyelőre toborzással akarja megoldani a problémát: nemrég indult el egy olyan toborzókampány, amelynek a 18–24 év köztiek vannak a fókuszában.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás pécsi állomásán tartott sajtótájékoztatón 2024. november 27-én (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

hadkötelezettségorosz-ukrán háború Menczer TamásOrbán Viktor

