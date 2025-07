Ukrajna visszatáncolt korrupcióügyben: új törvényt fogadott el a parlament

Az ukrán parlament csütörtökön egy nemzetközi figyelemmel is kísért szavazáson elfogadta a két fő korrupcióellenes szerv függetlenségét helyreállító törvényjavaslatot.

Mint korábban írtuk, az ukrán törvényhozás múlt hét kedden fogadott el egy olyan törvényjavaslatot, amelynek értelmében megszüntetnék a két fő korrupcióellenes szerv függetlenségét. A rendelkezést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még aznap este aláírta, miközben Ukrajna nagyvárosaiban tiltakozások törtek ki a döntés miatt.

Az ukrán elnök utóbb meghátrált a nyomás alatt, és közölte: újabb javaslatot terjesztenek be a két intézmény függetlenségének helyreállítása érdekében. Erről a törvényről szavazott most az ukrán parlament, amelyet két egymást követő olvasatban fogadott el csütörtökön – számolt be a The Kyiv Independent.

A törvényt Ruszlan Sztefancsuk házelnök azonnal aláírta, de hatálybalépéséhez még az elnök (vagyis Zelenszkij) aláírására is szükség van.

Az új törvényjavaslat visszavonja az előző heti törvényt, amely gyakorlatilag megsemmisítette az ukrán korrupcióellenes hivatalt (NABU) és a korrupcióellenes ügyészség (SAPO) függetlenségét, vagyis olyan intézményekét, amelyeket a korrupcióellenes reformok részeként hoztak létre – tette hozzá az ukrán híroldal.

Lehet, hogy ezzel a problémának még nincs vége

A kezdeti törvényjavaslat elleni tiltakozások több napig tartottak Kijevben és más városokban. Kedden szintén tüntetők gyülekeztek a Mariinszkij-palota (vagyis az elnöki rezidencia) és a parlament előtt, hogy újabb tüntetést tartsanak a július 31-i döntő szavazás idején.

A voksolás előtt az eredeti törvényt ellenző és támogatói parlamenti képviselők között fizikai összetűzésre is sor került a The Kyiv Independent szerint. Ráadásul Dmitro Kosztyuk, az ukrán kormánypárt képviselője azt állította:

kollégáit nyomás alá helyezték, hogy július 22-én szavazzák meg a törvényjavaslatot.

Kosztyuk azt is bejelentette, hogy tiltakozásképp kilép Volodimir Zelenszkij pártjának, a Nép Szolgája párt parlamenti frakciójából. „Sok kérdés merül fel a NABU és a SAPO munkájával kapcsolatban, de az EuroMaidan-forradalom fő eredménye a korrupcióellenes infrastruktúra létrehozása volt” – fejtette ki véleményét.

A vitatott törvényjavaslat miatt európai részről is nyomás hárult az ukrán kormányra. Az uniós országok tisztségviselői több figyelmeztetést is küldtek Kijevnek, jelezve: ha nem vonják vissza a jogszabályt, az bizonyos finanszírozási programok felfüggesztését vonhatja maga után.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrán parlament rendkívüli ülésén Kijevben 2024. október 16-án, az Ukrajna elleni orosz háború harmadik évében (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)