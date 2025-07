Új megközelítés jöhet az ukrajnai béketárgyalásokon: találkozott az amerikai és az orosz külügyminiszter

Csütörtökön a malajziai Kuala Lumpurban találkozott Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A fő téma az ukrajnai háború lehetséges lezárása, valamint az amerikai–orosz kapcsolatok fejlesztése volt.

Mint előzőleg írtuk, Donald Trump amerikai elnök az utóbbi időben többször is csalódottságának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az orosz fél szerinte nem mutat kellő rugalmasságot a háború lezárása érdekében.

Marco Rubio a csütörtöki amerikai–orosz találkozó utáni sajtótájékoztatón is arról beszélt az Euronews szerint, hogy Donald Trump elnök „csalódott és frusztrált amiatt, hogy az orosz fél részéről nem mutatkozott nagyobb rugalmasság” annak érdekében, hogy véget vessenek a háborúnak, és ezt most tolmácsolta is az orosz külügyminiszternek. Ugyanakkor az amerikai külügyminiszter kijelentette: e „csalódottság” ellenére most új ötleteket tárgyaltak meg a háború lezárásával kapcsolatban Lavrovval.

„Az előrelépéshez szükségünk van egy ütemtervre, hogy hogyan lehet lezárni. És megosztottunk néhány elképzelést arról, hogy ez hogyan nézhetne ki” – mondta az 50 perces találkozó után Marco Rubio. Hozzátette azt is, hogy

az orosz fél javaslatára egy új, eltérő megközelítést vitattak meg a háború befejezésének módjáról folytatott tárgyalásokat illetően.

„Nem jellemezném úgy, hogy ez garantálhatja a békét, de ez egy olyan koncepció, amelyet, tudja, visszaviszek az elnöknek” – magyarázta a újságírók előtti Rubio, de további részleteket nem mondott erről.

A Reuters szerint az amerikai külügyminiszter úgy összegezte a találkozót: „Őszinte beszélgetés volt. Fontos volt.”

Az oroszok szerint hamarosan jöhet egy újabb amerikai–orosz külügyi konzultáció

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a találkozó után közölte:

Moszkva és Washington hamarosan megegyeznek az amerikai–orosz „kétoldalú kapcsolatok irritáló tényezőiről folytatott konzultációk harmadik fordulójának időpontjáról”.

Ebben a témában eddig két találkozót tartottak Isztambulban: február 27-én, valamint április 10-én ültek össze. A konzultációkon Oroszország küldöttségét Alekszandr Darcsijev washingtoni orosz nagykövet vezette, míg Washington delegációját Sonata Coulter, az európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkár vezette. A zárt ajtók mögött zajló találkozók közül az első több mint hat órán át, a második pedig öt és fél órán át tartott.

Szergej Rjabkov azt is megjegyezte: mostanáig nem arról volt szó, hogy „lelassulna az Egyesült Államokkal folytatott kétoldalú napirenddel kapcsolatos munkánk, hanem technikai szünetről”.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai (b) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kétoldalú megbeszélése az ASEAN-országok külügyminiszteri találkozóján Kuala Lumpurban 2025. július 10-én (Fotó: MTI/AP/AFP pool/Mandel Ngan)