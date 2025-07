Bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat keleten, régóta ostromlott város kerülhet orosz kézre

Az oroszok egy 16 kilométeres övezetet hoztak létre a kelet-ukrajnai Kosztyantinyivka városát védő ukrán csapatok körül, és szinte teljesen bekerítették őket – számolt be a The New York Times. Ha a település elesik, azzal végső soron a Donyecki terület fennmaradó része is orosz kézre kerülhet.

Az ukrán csapatok nehéz körülmények között igyekeznek megvédeni a Donyecki területen lévő Kosztyantinyivkát. A város közvetlenül Oroszország nyári offenzívájának útjában van, így ukrán szempontból kritikus, hogy a kezükön maradjon – írta a helyzetet összefoglaló cikkében az amerikai lap. Munkatársaiknak ukrán katonai tisztviselők újságíróknak elmondták, hogy a város déli kapuja annak a városláncnak, amely a Donyecki terület utolsó jelentős védelmi övezetét alkotja. Ezért, ha az oroszok elfoglalják Kosztyantinyivkát, akkor az északabbra fekvő városok szinte mindegyike az ellenséges drónok hatósugarába kerül, és Oroszország sokkal közelebb kerül a régió teljes elfoglalásához. A The New York Times szerint az oroszok egy 16 kilométeres övezetet hoztak létre a Kosztyantinyivkát védő ukrán csapatok körül, és szinte teljesen bekerítették őket keleti, déli és nyugati irányból. Ukrán katonák és tisztek elmondták a lapnak, hogy ebben a zónában szinte minden mozgást éjjel-nappal orosz drónok figyelnek, és olyan mértékű nyomást alatt tartják őket, hogy nincs lehetőség a katonák rotálására vagy a sebesültek evakuálására sem. „Nagyon nehéz ellátmányt szállítani, csapatokat váltani – egyáltalán bármit csinálni” – mondta a riportereknek az Azov-dandár egyik tisztje. Az amerikai lap szerint Ukrajna egyelőre megpróbálja tartani a várost, és arra készülnek, hogy ez a csata akár hónapokig is elhúzódhat. Ukrán katonai tisztviselők az amerikai újságírókkal folytatott beszélgetésen elismerték, hogy az oroszok előnyben vannak a drónokkal végrehajtott csapások területén. „Korábban két-három kilométeres távolságból tudtak célpontokat eltalálni. Most 10-20 percenként csapnak le, a frontvonaltól számított mindenkori 15 kilométeres távolságban. Mindent megsemmisítenek, ami ebben a 15 kilométeres zónában van” – mondta egy ukrán drónegység parancsnoka. Kapcsolódó tartalom A szakértő szerint a következő fél-egy évben jó eséllyel lezárul az orosz–ukrán háború Bendarzsevszkij Anton Oroszország-szakértő szerint mindkét fél közelít a kimerüléshez, ez hozhatja el a békét. Ukrán katonai tisztviselők szerint az oroszok jelenlegi nyári offenzívájának fordulópontja az orosz Rubicon elit drónegység tevékenysége volt. A kiadvány felidézte, hogy 2025-ben, a kurszki térségben ez az egység segített visszaverni az ukrán csapatok offenzíváját azzal, hogy folyamatos dróncsapásokkal elvágta a fő utánpótlási útvonalukat. Ezt követően pedig átcsoportosították őket Kosztyantinyivka térségébe. „A helyzet megváltozott, amikor ide érkeztek” – mondta az újságíróknak egy amerikai önkéntes, aki az ukrán 53. gépesített dandár zászlóaljának egészségügyi egységét vezeti. Az ukrán katonák megjegyezték, hogy az orosz csapások Konsztantyinovka környékén olyannyira állandósultak, hogy egyáltalán nem hagyják el földalatti óvóhelyeiket. „Viccelődünk azzal, hogy most a vécére menni gyakorlatilag hőstett” – mondta egy Nyikolaj nevű ukrán katona az újságíróknak a városból, amelynek lakosságát már júniusban evakuációra szólították fel az orosz támadás veszélye miatt (de még így is több ezer civil maradhatott a településen). Kapcsolódó tartalom Vészjósló kijelentést tett egy orosz parlamenti képviselő: Elkerülhetetlen a háború Európával Az egykori altábornagy szerint nincs más opció Kiemelt kép: Orosz katonák gyakorlaton az Oroszországhoz csatolt kelet-ukrajnai Donyeck közelében lévő lőtéren az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2024. február 5-én (Fotó: MTI/EPA/Alessandro Guerra)