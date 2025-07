A háború legnagyobb kormányátalakítására készülnek Ukrajnában, leválthatják a miniszterelnököt is

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz-ukrán háború kezdete óta a legnagyobb kabinetátalakításra készül – mondták az ukrán elnöki terveket ismerő források a Financial Times-nak. A lemondásokat és a kinevezéseket a következő héten, július 14. és 20. között tervezik bejelenteni. Zelenszkij most még azt a miniszterelnököt, Denisz Smihalt is lecseréli, aki a kormány eddigi átalakításait rendre átvészelte az utóbbi években. Smihal ráadásul a washingtoni nagyköveti tisztséget kaphatja meg kárpótlásként – ami azt is jelenti, hogy lecserélik az ottani vezető diplomatát, aki régóta szálka a Donald Trump vezette kormányzat szemében.