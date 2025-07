Váratlan fordulat Donald Trump politikájában: az amerikai elnök állítólag már küldi is a rakétákat Ukrajnába

Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta, hogy újabb fegyvereket szállítson az Egyesült Államok Ukrajnának. Sőt, az is kiderült, hogy nem az amerikai elnök döntött a szállítások leállításáról a közelmúltban: Trump ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is közölte sajtóértesülések szerint. A döntés Pete Hegseth védelmi miniszter hozta meg saját hatáskörében, ráadásul fals információk alapján.

Donald Trump amerikai elnök július 4-én, pénteken Volodimir Zelenszkij elnökkel folytatott telefonbeszélgetésén közölte: nem ő a felelős az Ukrajnába irányuló amerikai fegyverszállítások felfüggesztéséért – közölte nemrég a The Wall Street Journal (WSJ), amelynek amerikai tisztviselők beszéltek erről.

A Patriot légvédelmi rakétákat és precíziós lőszereket is tartalmazó szállítmányok felfüggesztéséről szóló hírek a múlt héten jelentek meg a világsajtóban. A WSJ információi szerint Trump konkrétan azt közölte az ukrán elnökkel pénteken, hogy

valóban elrendelte a Pentagon lőszerkészleteinek felülvizsgálatát az iráni nukleáris létesítményekre mért múlt havi amerikai csapásokat követően, de nem utasította a hadsereget a fegyverszállítások leállítására.

Az amerikai elnök már egy másik nyilatkozatban is közölte kedden, hogy az Egyesült Államok további, védelmi céllal felhasználható fegyvereket fog Ukrajnának biztosítani, miközben az orosz támadásokról is beszélt, és arról is, hogy elégedetlen Vlagyimir Putyin orosz elnök viselkedésével.

Mindeközben a Politico arról számolt be nemrég, hogy Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért felelős különleges megbízottja és Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter a tervek szerint még ezen a héten találkoznak Rómában, hogy megvitassák az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai segély újraindítását.

A Patriotoknál állítólag Trump már ki is mondta az igent, de a háborúból ki akar maradni

Mindeközben az Axios amerikai híroldal (szintén tisztviselőktől származó) információi szerint

Donald Trump azt is megígérte Volodimir Zelenszkijnek, hogy tíz Patriot légvédelmi rakétát azonnali hatállyal leszállítanak Ukrajnának, és segít az amerikai hadseregen kívüli forrásokból fegyvereket szerezni.

Az Axios szerint az amerikai elnök egy nappal a hívás előtt Friedrich Merzez is megkérte, hogy Németország adja el Ukrajnának egyik Patriot-ütegét. A német kancellár ehelyett egy másik megoldást javasolt Trumpnak, és végül nem egyeztek meg, de még zajlanak a tárgyalások ez ügyben.

A lap forrásai szerint Trump több napon át konzultált tanácsadóival és a világ más vezetőivel arról, hogy pontosan honnan is érkezzenek ezek a fegyverek, mielőtt hétfőn arról beszélt, hogy újraindulnak az ukrajnai szállítások. Mint írták, az elnök elsősorban alternatív megoldásokat igyekszik keresni ahelyett, hogy az amerikai készletekből adjon át a fegyvereket Ukrajnának.

Ugyanakkor az Axios szerint Trump nemcsak az amerikai hadsereg készletei miatt aggódik a fegyverszállításokkal kapcsolatban.

A bizalmasainak például azt mondta az ukrajnai konfliktusról, hogy „ez nem az én háborúm”, de az lesz, ha elkezd fegyvereket küldeni Ukrajnába. Ugyanakkor a híroldal szerint Trump ahhoz hasonló módon találhat igazolást arra, hogy Ukrajnának pusztán védelmi célú fegyvereket küldjön, mint ahogy leküzdötte a katonai erő alkalmazásával kapcsolatos tartózkodását, amikor lebombázta az iráni nukleáris létesítményeket.

Emellett megjegyezték azt is, hogy Trumpra nagy hatást gyakorolt a NATO-csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatónak az a része, amikor a BBC ukrán riportere, Miroszlava Peca megkérdezte őt, hogy elküldi-e a rakétákat Ukrajnába, ahol jelenleg a férje harcol katonaként, és ebből kibontakozott egy kis beszélgetés kettejük közt. „Nagy benyomást tett rá” – mondta erről a beszélgetésről az egyik forrás az Axiosnak (bár egy másik forrás szerint Trump arra is gyanakodott, hogy a kérdéssel esetleg csapdába akarták csalni).

A védelmi miniszter korábban egy személyben dönthetett arról, hogy Amerika nem ad fegyvereket Ukrajnának, de ezzel nagy hibát követhetett el

Az, amit Trump Zelenszkijnek mondott, megerősítette azt a korábban már napvilágot látott feltételezést, miszerint Pete Hegseth védelmi miniszter július 2-án egyoldalúan döntött akkor, amikor leállította az Ukrajnába irányuló szállítmányokat.

Erről az NBC News már a múlt héten is beszámolt. Ráadásul a lap úgy értesült, hogy Hegseth indoklása sem állta meg a helyét. A csatornának ugyanis három, névtelenséget kérő amerikai tisztviselő elmondta:

a segélyek elküldése nem jár azzal a veszéllyel, hogy az amerikai hadsereg saját lőszerkészleteinek mennyisége kritikus szint alá esik.

A fegyverszállítmány leállításának lépése váratlanul érte az amerikai külügyminisztériumot, a kongresszus tagjait, a kijevi tisztviselőket és az európai szövetségeseket is az NBC forrásai szerint. A döntést bírálták többek között olyan republikánusok és demokraták, akik támogatják Ukrajna Oroszország elleni harcának segítését.

„A készleteket tekintve nem vagyunk alacsonyabb szinten, mint az ukrajnai konfliktus három és fél éve alatt” – mondta Adam Smith demokrata képviselő, a képviselőház fegyveres szolgálatok bizottságának rangidős tagja az NBC Newsnak. Smith elmondta, hogy munkatársai látták a számokat, és anélkül, hogy részletekbe bocsátkozott volna, közölte: nem volt olyan hiányra utaló jel, amely indokolná az Ukrajnának nyújtott támogatás felfüggesztését.

Az NBC forrásai szerint ez volt a harmadik alkalom, hogy Pete Hegseth egyszemélyi döntéssel leállította az Ukrajnának szánt segélyszállítmányokat.

Az előző két esetben – februárban és májusban – az intézkedését napokkal később visszavonták. Most a Pentagon egyik magas rangú tisztviselője, Elbridge Colby, a védelmi minisztérium politikai államtitkár-helyettese is támogatta a lépést – mondták a csatorna forrásai, akik szerint Colby már régóta támogatja az Egyesült Államok ukrajnai szerepvállalásának csökkentését, valamint a fegyverek és erőforrások átcsoportosítását a csendes-óceáni térségbe Kína ellenében.

Az NBC szerint mindkét amerikai párt törvényhozói csalódottak voltak amiatt, hogy nem kaptak előzetes értesítést a döntésről, és a kongresszusi segédek szerint vizsgálják, hogy a késedelmes szállítás sérti-e az Ukrajnának nyújtandó biztonsági segítségnyújtást előíró jogszabályokat. Az első ilyen alkalommal, februárban a szenátus fegyveres erők bizottságának elnöke, Roger Wicker „újonc hibának” nevezte a lépést Hegseth részéről.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a NATO-tagországok kétnapos csúcsértekezletének második napi ülésén Hágában 2025. június 25-én (Fotó: MTI/EPA-ANP/Remko De Waal)