Irán bejelentette: folytatják a tárgyalást az Egyesült Államokkal az atomprogramról

Az amerikai-iráni nukleáris tárgyalások a terv szerint jövő héten folytatódnak Oslóban – írta meg az amerikai sajtó. Az Irán elleni amerikai légicsapások óta ez lehet az első alkalom, hogy ismét összeülnek a felek.

Irán külügyminiszter-helyettese szerint országának „minden joga megvan ahhoz, hogy saját területén dúsítást végezzen”, és nyitott a diplomáciára, amennyiben az USA garanciát vállal arra, hogy nem folyamodik ismét az erőszakhoz – ismertette a külügyi tárca vezetőjének helyettese által nemrég elmondottakat a The Times of Israel, amely azt is közölte: az Axios amerikai híroldal úgy értesült névtelenséget kérő bennfentesektől, hogy a következő héten kétoldalú tárgyalást tartanak az Egyesült Államok és Irán képviselői.

A jövő heti tárgyaláson Donald Trump amerikai elnök közel-keleti különleges megbízottja, Steve Witkoff és Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter vezetik majd a delegációkat.

A norvég fővárosban folytatandó megbeszéléseknek még nincs végleges időpontja az Axios szerint, és nyilvánosan egyelőre sem Washington, sem Teherán nem erősítette meg a találkozót.

Az amerikaiak és az irániak április 12. óta öt alkalommal folytattak nukleáris tárgyalásokat, és eredetileg úgy tervezték, hogy két nappal az Irán elleni izraeli támadások előtt is összeülnek. A harcokba később az Egyesült Államok is bekapcsolódott az iráni létesítmények elleni csapásokkal.

Kiemelt kép: a legfõbb iráni vezetõ hivatala által közreadott képen Irán legfelsõbb vallási és politikai vezetõje, Ali Hamenei ajatollah beszél egy ceremónián Teheránban 2023. december 23-án. Az ajatollah meggyõzõdését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a palesztinok gyõzni fognak az izraeli-palesztin konfliktusban. MTI/EPA/A legfõbb iráni vezetõ hivatala/A legfõbb iráni vezetõ hivatala.