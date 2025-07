Majdnem elsírta magát a brit pénzügyminiszter a parlamentben – beindultak a találgatások, hogy mi történhetett

A Keir Starmer brit miniszterelnökhöz intézett parlamenti kérdések közben olyan felvétel készült Rachel Reeves pénzügyminisztertől, amelyen láthatóan nagyon rossz hangulatban volt. Utóbb beindultak a találgatások, hogy mi állhatott ennek hátterében, és a nemzetközi pénzpiacokon is éreztette hatását a videófelvétel, miközben arról is hírek jelentek meg, hogy Reeves esetleg elveszíthette a kormányfő bizalmát – bár ez utóbbit később cáfolta a kormány.

A parlament szerdai üléséről készült közvetítés után a brit sajtó vezető lapjai is azt írták, hogy

Rachel Reeves elsírta magát az ülésteremben.

Ez a videófelvétel alapján azért túlzásnak tűnik, de az kijelenthető, hogy legalább egy könnycsepp tényleg legördült az arcán, valamint később is tett egy olyan mozdulatot, amivel mintha egy másik könnycseppet törölt volna le, és jól láthatóan küzdött az érzelmeivel valami miatt.

Reevesszel szemben az utóbbi hetekben még a kormányoldalon belül is kritikák merültek fel bizonyos szakpolitikai kérdésekben, de Keir Starmer ebben a hozzászólásában épphogy megvédte őt. Ennek ellenére a brit sajtóban a videó megjelenése után azt is felvetették, hogy esetleg a miniszterelnök és a pénzügyminiszter közti bizalmi válság állhat a háttérben, sőt, egyesek – köztük például a BBC is – már a kormányzó Munkáspárt lehetséges válságát látták az ügy mögött.

A miniszterelnök szerint nincs bizalmi válság

A brit kormányfő hivatala közölte: teljes mértékben bíznak a pénzügyminiszterben.

„A kancellár nem megy sehová, a miniszterelnök teljes mértékben támogatja”

– fogalmazott Keir Starmer sajtótitkára a Reuters szerint. A kormányfő egy szerdán felvett s pénteken adásba kerülő interjúban is megerősítette, hogy még nagyon hosszú ideig számolnak Reevesszel.

Mindeközben a Sky News értesülése szerint Keir Starmer személyesen is elmondta szerda délután Rachel Reevesnek, hogy bízik benne. Egy vezető kormánypárti tisztviselő azt mondta a híroldalnak: ők ketten politikailag olyan közel állnak egymáshoz, amilyen közel egy miniszterelnök állhat a pénzügyminiszteréhez.

Személyes vita lehetett a háttérben?

Ezzel párhuzamosan a pénzügyminiszter szóvivője azt közölte a sajtóval, hogy egy olyan „személyes ügy” miatt volt feldúlt a tárcavezető, amelyről a jellegéből adódóan nem szeretnének tájékoztatást adott.

Eközben több anonim módon nyilatkozó munkáspárti politikus is azt állította a sajtónak nyilatkozva:

Reeves azért volt feldúlt, mert az ülés előtt indulatos szóváltásba keveredett Lindsay Hoyle alsóházi elnökkel (aki 2019-es megválasztása előtt a Munkáspárt színeiben volt parlamenti képviselő).

Hoyle szóvivője nem kívánt nyilatkozni arról, hogy ez tényleg így volt-e.

A piacon is éreztették hatásukat a pénzügyminiszteri könnyek

A Reuters szerint a pénzügyminiszter könnyeiről megjelent felvétel és a híradások a befektetők körében is bizonytalanságot okoztak. A brit államkötvényeknél

olyan eladási hullám indult szerdán, amit legutóbb közel három éve, 2022. október 10-én lehetett látni.

Emellett az angol font értéke is nagyjából 1 százalékot esett szerdán a főbb nemzetközi valutákhoz képest.

Rachel Reeves egyébként egy csütörtöki, egészségügyi témájú eseményen is szerepelt a nyilvánosság előtt Kelet-Londonban, és ott már láthatóan sokkal jobb volt a kedve a Sky News szerint.

Kiemelt kép forrása: YouTube