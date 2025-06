A száműzetésben élő iráni ellenzék Ali Hámenei ajatollah azonnali távozását követeli

A száműzetésben lévő iráni ellenzéki Iráni Ellenállás Nemzeti Tanácsa (NCRI) az iszlám köztársaság legfőbb politikai és vallási vezetőjének távozását követeli az Irán elleni amerikai támadásokat követően.

Ali Hámenei ajatollahnak „most azonnal távoznia kell” – nyilatkozott vasárnap Mariam Radzsávi, a párizsi székhelyű NCRI elnöke, hozzátéve, hogy

„az iráni nép üdvözli a háború végét, és békére és szabadságra vágyik”.

Irán nukleáris programjára utalva, amelynek a létesítményei amerikai légitámadások célpontjává váltak, Radzsávi hangsúlyozta: Hamenei felelős azért „a hazafiatlan projektért, amely amellett, hogy számtalan emberéletet követelt, legalább 2000 milliárd dollárjába került az iráni népnek – és most mindez füstbe ment”.

Kiemelt kép: a legfõbb iráni vezetõ hivatalának felvétele Ali Hamenei ajatolláhról, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõjérõl egy honi katonai vezetõk részvételével tartott találkozón Teheránban 2025. január 28-án. Az elõzõ napon az IRNA állami hírügynökség közölte, hogy az iráni hadsereghez tartozó Forradalmi Gárda a Perzsa-öbölben rendezett hadgyakorlaton bemutatta saját drónjainak legújabb változatát, amely négyezer kilométer hatótávolságú és 13 rakéta hordozására is alkalmas. Iráni források szerint a 22 méteres szárnyszélességû, 500 kilogrammot elbíró, egyhuzamban 35 órányi repülésre is képes, pilóta nélküli légi jármû mellett a hadsereg mesterséges intelligencia irányította rakétákat is tesztelt. MTI/EPA/Legfõbb iráni vezetõ hivatala