Zelenszkij számszerű kérést intézett a nyugati szövetségesekhez – ennyi pénzt kér a háborúra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kéri Ukrajna nyugati szövetségeseit, hogy GDP-jük 0,25 százalékát juttassák el Kijevnek annak érdekében, hogy fel tudják gyorsítani az ukrajnai fegyvergyártást.

Zelenszkij egy pénteki kijevi sajtótájékoztatón beszélt erről, amelynek tartalmát csak szombaton hozták nyilvánosságra. Azt is bejelentette, hogy Dániával, Norvégiával, Németországgal, Kanadával, az Egyesült Királysággal és Litvániával is tárgyalást folytatnak közös fegyvergyártási projektekről. „Ukrajna része Európa biztonságának, és azt akarjuk elérni, hogy az egyes partnerországuk a GDP-jük 0,25 százalékát különítsék el az ukrán védelmi ipar és a helyi fegyvergyártás támogatására” – fogalmazott.

Zelenszkij tájékoztatása szerint Ukrajna idén már 43 milliárd dollárt szerzett a hazai fegyvergyártása támogatására.

Jelenleg az ország védelmi szükségleteinek 40 százalékát képes hazai gyártásból kielégíteni, és a kormány folyamatosan keresi ennek a bővítési lehetőségeit – tette hozzá.

Kijev Ukrajnán kívül is szeretne fegyvergyártási projektekben részt venni, és ennek érdekében a nyáron több megállapodás aláírását is tervezik. Ezeknek köszönhetően megkezdhetik majd több katonai gyártási technológiájuk exportját, és ennek keretében európai országokban indulhat meg a gyártás a Build with Ukraine elnevezésű programban – mondta el Zelenszkij.

A sajtótájékoztatón az ukrán elnök arról is beszélt, hogy nyugati és más vállalatok még mindig üzleti kapcsolatban állnak az orosz hadiiparral. „Az Orosz Föderációba egyes országoktól a mai napig érkeznek gépalkatrészek, amelyeket fegyvergyártáshoz használnak fel” – állította Zelenszkij, aki szerint 15 tajvani, 13 német, nyolc cseh, hat dél-koreai, három japán és három indiai vállalatról szó. Hozzátette, hogy az egyik cég kis számban az Egyesült Államokból származó alkatrészeket is szállít. Az elnök jelezte, hogy név szerint ismerik a szóban forgó cégeket, és szorgalmazta, hogy helyezzék ezeket szankciók alá.

Zelenszkij szerint ezek a cégek képesek lennének „lekapcsolni” azokat a berendezéseket, amelyek „távoli elektronikus rendszerekkel működnek együtt”, és ily módon használhatatlanná tehetnék azokat. „Ez jelentősen lassítaná a folyamatot. Olyan lenne, mintha lefegyvereznék Oroszországot” – fogalmazott az ukrán elnök, aki azt is állította: a harcban elesett katonák holttesteinek közelmúltbeli cseréje alatt Oroszország – ukrán katonák földi maradványai helyett – szándékosan húsz orosz katona holttestét is átadta Kijevnek. Köztük volt „például egy izraeli zsoldos – egy izraeli okmányokkal rendelkező izraeli állampolgár – holtteste is, aki az orosz erők oldalán harcolt” – mondta.

Zelenszkij azt állította, olyan is előfordult, hogy orosz útlevelet találtak az átadott holttestek ruhájában. Az ukrán államfő azzal vádolta meg Moszkvát, hogy „hazudik”, amikor azt állítja, kizárólag ukrán katonák holttestét adja át, vagy pedig ők sem tudják azonosítani a sok embert, aki meghal. De azt sem zárta ki, hogy szándékosság is lehet az eset mögött, mert Oroszország azt a benyomást próbálja kelteni, hogy a valósnál több ukrán katonát öltek meg.

Kapcsolódó tartalom Oroszország visszaadta 1200 további elesett ukrán katona holttestét

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek Kijevben 2025. június 4-én. MTI/EPA.