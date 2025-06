Intézményi válság közeleg Brüsszelben, megremeghet Ursula von der Leyen széke

Dühösek a brüsszeli vezetés mögött álló baloldali európai pártcsaládok Ursula von der Leyenre, miután az Európai Bizottság visszatáncolt egy törvényjavaslattól a zöldpolitika területén. Válaszul azzal fenyegetőznek, hogy ellehetetlenítik az európai parlament döntéshozatalát, ami végső soron intézményi válságba sodorhatná az uniós vezetést.

Az európai szocialisták és liberálisok felháborodtak, és az Európai Bizottságot (is) okolják amiatt, hogy az Európai Parlament nemrég úgy döntött: visszavonnak egy olyan törvénymódosítást, amely az európai gazdaság zöldítését szolgálták. Erre reagálva a baloldali pártcsaládok azzal fenyegetőznek, hogy kivonulnak a bizottság mögül, és nem fogják többé támogatni a brüsszeli vezetésnek az Európai Parlamentbe benyújtott javaslatait.

„Intézményi válság küszöbén állunk”

– jelentette ki a Politico című lapnak nyilatkozva Valérie Hayer, a liberális Renew Europe (magyarul: Újítsuk meg Európát) képviselőcsoport elnöke.

Az ügy előzménye,hogy a Bizottság pénteken bejelentette: visszavonják a zöld állításokról szóló irányelvet, amely a vállalatok elszámoltathatóságát segítette elő klímavédelmi szempontból. Az irányelv a törvényalkotási folyamat számos fázisán átment, az uniós vezetés most mégis úgy döntött, hogy kihátrálnak mögül. A döntést azért hozták meg, mert szerdán az Európai Néppárt (EPP), az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), valamint a Fideszt is magába foglaló Patróták Európáért (PE képviselőcsoport szerdán megszavazta a parlamentben azt az állásfoglalást, amelyben a beterjesztett javaslat visszavonására kérték a Bizottságot.

Ursula von der Leyen mögött jelenleg három pártcsalád áll: az Európai Néppárt (amely a legnagyobb frakció az EP-ben), valamint a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D), és a már említett liberális képviselőcsoport. A három párt közt tavaly ősszel együttműködési megállapodás is született, de közben az Néppárt bizonyos kérdésekben nem velük, hanem a többi jobboldali frakcióval fogott össze a parlamentben.

Ha most az utóbbi kettő kihátrálna Von der Leyen mögül, az azt jelenthetné, hogy a Bizottság semmilyen új uniós jogszabályt nem tudna többé elfogadtatni a parlamentben.

„Ha a Bizottság visszavonja a szöveget, a Renew-nál úgy tekintjük, hogy ez a lépés súlyosan veszélyezteti az Európa-párti többség platformját” – mondta Valérie Hayer,

„Nem fogjuk tovább védeni őt” – mondták a Pfizer-gate ügyére utalva

A Politico szerint a mostani bizottsági döntés lehetett az utolsó csepp a pohárban az a szocialisták és a liberálisok számára, akiket Von der Leyen néhány másik intézkedése köztük a Pfizer-gate-botrány is megdöbbentett. Ennek legutóbbi fejleménye az volt, hogy az EU bírósága az Európai Bizottság ellen döntött, miután megtagadták a Bizottság elnöke és a Pfizer vakcinagyártó cég vezetője között a koronavírus-járvány idején létrejött szöveges üzenetek közzétételét.

„A Pfizer-gate körüli vitában megvédtük tőle, de ha ez így folytatódik, nem fogjuk tovább védeni”

– mondta a Renew egyik magas rangú tisztviselője, aki névtelenséget kérve nyilatkozott a Politicónak, aki azt is hozzátette: a problémájuk az, hogy most „a Bizottság is az altrightos többségnek akar megfelelni, nem pedig a centrista platformnak”.

Az Európai Néppárt szóvivője üdvözölte a Bizottság bejelentését, és azt állította, hogy a napirendről lekerült zöldpolitikai irányelvek elfogadása „bürokratikus rémálomhoz vezetett volna a vállalatok számára”. A két centrista párt viszont azért is dühös Von der Leyenre, mert véleményük szerint a bizottsági elnöke megkerülte az uniós jogalkotási folyamatot is miután az irányelvekről már csak az EU parlamentjének és az uniós tagállami kormányzatokat tömöríti Európai Tanácsnak kellett volna megegyeznie azt követően, hogy mindkét intézmény kialakította álláspontját több hónapnyi munka után.

Egy névtelenséget kérő szocialista tisztségviselő szerint a helyzet miatt megkérdőjelezték „Von der Leyen támogatásának egész alapját, és ha tényleg végigviszi ezt, azt a platform megsértésének fogják tekinteni, és nem marad platform”. „A Bizottságnak tisztában kell lennie a szövetség és a kötelezettségvállalások fontosságával” – mondta mindeközben Iratxe Garcia, az S&D képviselőcsoportjának elnöke elmondta.

Az Európai Bizottság viszont úgy látja, hogy a törvény a tárgyalások jelenlegi formájában „ellentétes lenne a Bizottság egyszerűsítésre irányuló agendájával” – mondta Stefan De Keersmaecker, a testület szóvivője. „A célunk az volt, hogy olyan jogalkotási javaslatról jussunk megállapodásra, amely csökkenti a vállalatok, különösen a kisebb vállalatok adminisztratív terheit és bonyolultságát” – fűzte hozzá, majd megjegyezte, hogy a Bizottság továbbra is elkötelezett a zöldpolitikában tapasztalható vállalati visszaélése elleni küzdelem, illetve a fogyasztók megfelelő tájékoztatása mellett, és továbbra is dolgozni fog ezeken a célkitűzésen.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. március 11-én. MTI/EPA/Ronald Wittek.