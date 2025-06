ENSZ-főbiztos: a diktatúráknak kedvez, ha nem kapnak pénzt az emberi jogokkal foglalkozó szervezetek

Világszerte gyengíti az átláthatóság érdekében folytatott küzdelmet az ENSZ emberi jogi főbiztossága csökkentett finanszírozása – jelentette ki a világszervezet emberi jogi főbiztosa, Volker Türk hétfőn, hangsúlyozva: a forráscsökkentésekkel csak a diktátorok és az autoriter vezetők járnak jól.

A jogsértések elleni küzdelmet és a törvénytelenül bebörtönzöttekért folytatott harcot egyaránt érinti a főbiztosság, illetve más, az emberi jogokkal foglalkozó szervezetek költségvetésének megcsappanása – mutatott rá Volker Türk Genfben, az ENSZ emberi jogi tanácsának hétfőn kezdődött ülésszakát megnyitó beszédében.

A főbiztos kitért a nők helyzetére is, amely, mint mondta, a világ számos részén romlott.

Hozzátette, hogy sok régióban a nőket – más kisebbségekkel együtt – bűnbaknak tették meg, olykor „előre megfontolt szándékkal”. Felhívta továbbá a figyelmet a nők reproduktív jogainak csorbítására – példaként említve az Egyesült Államokat és Oroszországot – valamint említette Afganisztánt is, ahol a nők számára a kabuli tálib vezetés jelentősen megnehezítette az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is.

Az LMBTQ-közösség tagjaira kitérve kiemelte, hogy a közösséghez tartozók sok helyen jogi akadályokkal szembesülnek, illetve gyűlöletbeszéd, olykor erőszak célpontjaivá is válnak. Beszédében felhívta a figyelmet a rasszizmus veszélyére is, kiemelve, hogy „a gyarmatosítás rettenetes öröksége még ma is velünk van”. Mint mondta: az afrikai származásúakat még mindig gyakrabban éri hatósági erőszak „az Egyesült Államokban, Brazíliában és más egyéb helyeken is”.

A gázai háborúra kitérve a főbiztos ismét felszólította a nemzetközi közösséget, tegyen mihamarabbi lépéseket a Gázai övezetben egyre súlyosbodó humanitárius válság ellen, és gyakorolja a lehető legnagyobb nyomást Izraelre és a Gázai övezetet ellenőrző Hamász iszlamista terrorszervezetre, „hogy véget vessen ennek az elviselhetetlen szenvedésnek”. Hozzátette: a tartós békét csakis a kétállami megoldáson keresztül lehet elérni. Emellett bírálta egyes izraeli tisztségviselők „aggasztó, dehumanizáló retorikáját” és felszólalt az övezet március óta tartó humanitárius blokádja ellen, illetve a segélyosztások körül kialakult erőszakcselekmények kivizsgálását szorgalmazta.

A főbiztos rendkívül aggasztónak nevezte továbbá az Izrael és Irán között kirobbant konfliktust és a feszültség azonnali csökkentését sürgette.

Felhívta emellett a figyelmet arra is, hogy az ukrajnai háború harmadik évében aggasztóan nőtt a civil halálos áldozatok száma, Szudánra kitérve pedig bírálta a többi között a szexuális erőszakcselekményeket, amelyeknek gyerekkorú áldozatairól is tudni. Bár országokat nem említett név szerint, beszédében a kereskedelmi háborúval járó nehézségekre is kitért, amelyek, mint kiemelte, a leginkább fejlett országokat érintenék a leginkább, példaként említve az élelmiszerárak növekedését.

„A megemelt vámköltségek nyomán sokak számára válhat elérhetetlenné az egészségügyi ellátás, az oktatás és még a nemek közti egyenlőség terén is visszalépés történhet, a negatív hatások ugyanis elsősorban a nőknek jelentenek plusz terheket” – figyelmeztetett.

Kiemelt kép: Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa sajtótájékoztatót tart Biskekben 2025. március 20-án. Türk kétnapos látogatáson tartózkodik Kirgizisztánban. MTI/EPA/Igor Kovalenko.