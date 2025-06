Benjámin Netanjahu szerint Irán meg akarja ölni Donald Trumpot

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő a Fox News-nak adott interjújában közölte: Irán „első számú ellenségként” jelölte meg Donald Trump amerikai elnököt.

Az izraeli miniszterelnök azt mondta az interjúban: az iráni kormányzat Donald Trump elnököt a nukleáris programja fenyegetéseként jelölte meg, és aktívan dolgozott a meggyilkolásán.

„Meg akarják ölni őt. Ő az első számú ellenség”

– mondta Netanjahu, hozzáfűzve: „Ő egy határozott vezető. Soha nem járt azon az úton, amelyen mások jártak, hogy gyenge alkut próbáljanak kötni velük, alapvetően utat adva nekik az urándúsításhoz, ami utat jelent a bombához, miközben milliárdokkal és milliárdokkal tömik ki őket.”

„Fogta ezt a hamis megállapodást, és alapvetően széttépte. Megölte Kászim Szulejmánit. Nagyon világossá tette, többek között most is, hogy »Nem lehet nukleáris fegyveretek, ami azt jelenti, hogy nem dúsíthattok uránt«. Nagyon határozottan lépett fel, így számukra ő az első számú ellenség” – részletezte az izraeli kormányfő abban a Fox News-nak adott interjúban, amelyben arról is beszélt, hogy megölték az iráni hírszerzés vezetőjét.

Benjámin Netanjahu hozzáfűzte még, hogy ő maga is Irán célpontja volt, megjegyezve, hogy egy rakétát lőttek ki otthona hálószobaablakára. Az interjú későbbi részében pedig Trump „kis partnerének” nevezte magát abban, hogy Irán atomfegyverkezési képességét fenyegeti. Továbbá arról is beszélt: országa a nukleáris megsemmisítés „közvetlen fenyegetésével” néz szembe, és nem maradt más választása, mint az agresszív fellépés a „12. órában”.

„Közvetlen fenyegetéssel, kettős egzisztenciális fenyegetéssel álltunk szemben. Az egyik az a fenyegetés, hogy Irán rohamléptékben alakítja fegyverré a dúsított urániumot, hogy atombombát készítsen, azzal a konkrét és kinyilvánított szándékkal, hogy elpusztítson minket. Másodszor, a ballisztikus rakétaarzenáljuk növelésével olyan mértékben sietnek, hogy évente 3600 fegyverrel rendelkeznének….. Három éven belül 10 000 ballisztikus rakéta – minden darabjuk egy tonna súlyú, 6 mach-os sebességgel – érkezhetne egyenesen a városainkba, ahogy ma látták… és aztán 26 éven belül 20.000 [rakéta]. Ezt egyetlen ország sem bírja elviselni, és főleg nem egy olyan méretű ország, mint Izrael, ezért cselekednünk kellett ”– fogalmazott a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Mike Johnsonnal, az amerikai képviselõház republikánus elnökével tartott sajtóértekezleten a törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2025. február 7-én. MTI/EPA/Shawn Thew.