Izrael megölte az Iráni Forradalmi Gárda parancsnokát

Izrael péntek hajnali csapásának következtében meghalt Hoszein Szalami, Irán egyik fegyveres erejének, az Iráni Forradalmi Gárdának (IRGC) a parancsnoka – erősítette meg a gárda közleményben az MTI szerint.

Mint előzőleg írtuk, Izrael péntek hajnalban csapásokat hajtott végre Irán ellen. Benjamin Netanjáhu izraeli kormányfő utóbb megindokolta, hogy miért volt szükség a támadásra, és az is kiderült, hogy Izrael heteken át tartó háborúra készül.

Iránban – a helyi állami média közlése szerint – a légicsapások nemcsak katonai és nukleáris célpontokban, hanem lakóterületekben is okoztak kárt, és halálos áldozatok is vannak.

Egy izraeli biztonsági forrás arról tájékoztatta a ynet hírportált, hogy az izraeli légierő magas rangú iráni katonai vezetők és atomtudósok lakhelyét is támadta. Közlése szerint vezető atomtudósokat és katonai vezetőket is megölhettek.

Az Iráni Forradalmi Gárda ezen előzmények után megerősítette, hogy valóban meghalt Hoszein Szalami, a gárda parancsnoka. Közlésük szerint

az IRGC teheráni főparancsnokságát is találat érte.

Iráni jelentések szerint a támadás első hullámának célpontjai között teheráni lakóépületek is szerepeltek, köztük olyan helyek, ahol a katonai vezetés magas rangú tagjai élnek. Az iráni állami televízió mindeközben arról számolt be, hogy a natanzi atomlétesítmény térségét is csapás érte, de nukleáris szivárgásnak egyelőre nincs nyoma.

A teheráni közlés szerint a légicsapások lakott területekben is kárt okoztak, és halálos áldozatai is vannak. A televízió arról számolt be, hogy az iráni légvédelem a támadás után is teljességgel működőképes maradt. Irán válaszcsapást ígért a támadás miatt.

