Irán megkezdte a válaszcsapást: több mint száz drónt indítottak Izrael ellen, Amerika segít a védelemben

Irán több mint száz drónt indított Izrael ellen, megpróbálják elfogni őket – jelentette be az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője péntek délelőtt az MTI szerint. A védekezésben az Egyesült Államok is segíti Izraelt.

Az Izraelbe tartó iráni drónokat különböző helyekről indították, köztük még Irakból is, ezért megérkezésük pontos ideje nem ismert.

A hadsereg azon dolgozik, hogy még Izraelen kívül elfogják őket

– tette hozzá az IDF szóvivője.

Amerikai vadászgépek segítenek elfogni az iráni rakétákat, a britek egyelőre kimaradnak

Az Egyesült Államok két héttel ezelőtt vadászgépeket vezényelt Jordániába, hogy segítsen elfogni az Iránból indított drónokat és cirkálórakétákat, ahogyan azt az Izraelt célzó előző támadások előtt is tette – közölték Izraelben pénteken az MTI szerint.

Ez az F–15-ös vadászgépekből álló amerikai légi század állandó jelleggel az Egyesült Királyságban állomásozik,

az ebből származó repülőgépeket vetették be Jordániában Irán első, Izrael elleni támadásánál tavaly áprilisban, valamint Izrael második, októberi válaszcsapása után.

Ezúttal az F–15-ösöket modern, kifejezetten az iráni és húszi drónok elfogására kifejlesztett fegyverzettel szerelték fel a korábbi amerikai tapasztalatok alapján. Minden gép huszonegy, kis hatótávolságú rakétát hordoz, amelyek alkalmasak a drónok megsemmisítésére, és ezzel egy-egy gép akár több tucat drónt is képes lelőni egyetlen bevetéssel. A fő kihívást továbbra is az alacsonyan, a felszín közelében repülő drónok észlelése jelenti.

Az említett, korábbi támadásoknál egyébként nemcsak az amerikaiak, hanem más országok is segítettek Izraelnek a védekezésen, például Jordánia és az Egyesült Királyság is. Friss brit sajtóértesülések szerint az utóbbiak egyelőre nem terveznek részt venni a védekezésben – számolt be a Reuters.

Óvóhelyeken tartózkodásra szólította fel dolgozóit az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége

Az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége felszólította az alkalmazottakat és családtagjaikat, hogy tartózkodjanak biztonságos helyen, óvóhelyeken újabb értesítésig – írta az MTI.

Egy nappal korábban arra utasították az alkalmazottakat, hogy ne hagyják el Tel-Avivot, Jeruzsálemet és Beér-Sevát.

Kiemelt kép: Teherán június 13-án, az Irán ellen végrehajtott izraeli légicsapások során. MTI/AP/Vahid Szalemi.