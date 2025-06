Orbán Viktor közölte: Vlagyimir Putyin tiszteletteljes fogadtatásra számíthat Budapesten

Orbán Viktor a francia médiának adott, vasárnap esti interjújában közölte: Oroszország elnöke a diplomácia szabályai szerinti fogadtatásra számíthat, ha úgy dönt, hogy Magyarországra látogat.

A kormányfő Daris Rochebinnek, a francia LCI hírcsatorna vezető riporterének adott interjút. Az elhangzottak egy részét vasárnap késő este megjelent cikkünkben ismertettük.

Az MTI szerint a fentieken túl arról is beszélt: a szuverenisták azért is szeretnének együttműködni, mert a brüsszeli bürokráciát meg kell fékezni, vissza kell szerezni a nemzeti jogokat. Úgy fogalmazott: az Európai Unió nagy gondolat volt: béke és jólét, de ma már nem ugyanaz, amihez annak idején Magyarország is csatlakozott, „se béke, se jólét”.

Mint mondta, 2027-ben, ha Le Pen lenne az elnök, szívesen segítené abban, hogy olyan hétéves uniós költségvetést alkossanak,

amely nem szórja el a pénzt a háborúra, nem engedi erősödni a bürokráciát, és visszaadja a nemzeteknek azokat a jogait, amelyeket jogosulatlanul vett el a brüsszeli központ.

Mióta a britek kiléptek az EU-ból, radikálisan megváltozott a helyzet. Korábban a britek és a közép-európaiak egy erős szuverenista blokkot alkottak., „nem engedtük, hogy Brüsszel elvegye a hatásköreinket”. Ma Európában az történik, amit a franciák és a németek akarnak, „mi nem tudjuk blokkolni az ő akaratukat többé” – tette hozzá Orbán Viktor.

Az ukrajnai háború megoldását illetően kijelentette: tűzszünetet kell kötni, békét kell kötni és egy tartós európai biztonsági megállapodást kell kötni Oroszországgal. Hozzátette: meglátása szerint sem az európaiak, sem az ukránok nem tudnak megállapodni az oroszokkal, a„z ukránok azért nem, mert éppen elvesztik a háborút, az európaiak pedig gyengék”. „Megoldást egy orosz-amerikai megállapodástól várok” – fűzte hozzá, megjegyezve azt is, hogy Oroszországgal csak az erő nyelvén lehet beszélni, ezért Európának erősnek kell lennie, most viszont gyenge, „ezért van szükségünk az amerikaiakra”.

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban azt is egyértelművé tette:

ha Vlagyimir Putyin úgy dönt, hogy Magyarországra látogat, az orosz elnököt hivatalos állami keretek között, a diplomácia szabályai szerint fogják fogadni.

„Ha az oroszok elnöke Magyarországra akar jönni, tisztelettel fogadjuk” – fogalmazott az interjúban, utalva arra, hogy hasonlóan fogadták Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt is, akivel szemben – Putyinhoz hasonlóan – nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC).

Az illegális bevándorlásra vonatkozó kérdésre Orbán Viktor azt mondta: Magyarország nem engedi be a migránsokat, de Brüsszel erre azt mondja, hogy „nincs hozzá jogotok”, és minden nap fizetni kell egymillió dollárt. Úgy vélte, a mostani uniós migrációs szabályok nem megfelelőek, fel kell lázadni ellenük.

„Nem engedhetjük, hogy migránsok felborítsák a rendet az utcáinkon, engedélyünk nélkül lépjenek be egy országba, erőszakoskodjanak a lányainkkal és az asszonyainkkal, embereket öljenek meg, antiszemitizmust és homofóbiát terjesszenek”

– fogalmazott.

A magyar külpolitikáról Orbán Viktor azt mondta: az a lényege, hogy „barátokat gyűjts az országod számára”. Megerősítette, hogy a kormány az Európai Unió mellett Kínával, Oroszországgal és az Egyesült Államokkal is együtt kíván működni, ugyanakkor „nem akarom megengedni, hogy bárki beleszóljon abba, hogy a magyarok úgy éljenek, ahogy akarnak, se Brüsszel , se Washington, se Moszkva”.

Az amerikai-EU viszonyt illetően Orbán Viktor azt mondta, a Donald Trump vezette adminisztrációval meg lehet egyezni, de először még nehézségekre számít. Az amerikai elnök kemény partner, és „most derül ki, hogy a mi európai intézményeink vezetői pehelysúlyúak, ő meg szupernehézsúlyú” – fogalmazott. Pozitív hatás viszont szerinte, hogy Washington beszüntette a progresszív baloldali média és NGO-k finanszírozását Magyarországon, ami „mély sérelme volt a szuverenitásnak”.

A kormányfő a Patrióták Európért csúcstalálkozója miatt tartózkodik Franciaországban, ahol hétfőn várhatóan egy beszédet is mond.

Kiemelt kép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin 2024-es találkozója Moszkvában. Forrás: miniszterelnok.hu.