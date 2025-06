Orbán Viktor: a „Magyarországot támadó tojásfejű bürokratáknak” fogalmuk sincs arról, mit jelent harcolni a szabadságért

Orbán Viktor hétfőn délután beszédet mondott a Patrióták Európáért EU-s pártcsalád franciaországi csúcstalálkozóján. „Ami érdekessé tesz bennünket az a politikánk. Magyarország az Unió fekete báránya, Brüsszel rémálma, az európai hazafiak reménye és a keresztények végvára” – üzente többek közt a franciáknak, miközben arról is beszélt, hogy Brüsszel miként támadja rendszeresen a magyar kormány.

Előzőleg már írtunk arról, hogy Orbán Viktor is beszédre készül a hétfői csúcstalálkozón.

A kormányfő végül egy harcias felvezető zene után kezdte meg beszédét, amelyben először a „francia hazafiakat” szólította meg. „Először találkozom Önökkel, az elnökasszonyuk évek óta barátom” – mondta Marine Le Pen pártelnökre utalva, majd hozzáfűzte:

Franciaország gazdag ország lehet, ha megengedheti azt a luxust, hogy ne ő legyen a köztársasági elnök.

Megjegyezte: Budapest messze van Franciaországtól, „ritkán találkozik a történelmünk, és amikor találkozik, akkor se mindig szerencsésen”, ezért a franciáknak nincs sok okuk arra, hogy ismerjenek minket, magyarokat. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Victor Hugo is méltatta egyszer a magyarok harci képességeit. De felidézte azt is, hogy a szovjet tankok elleni harc miatt Albert Camus is méltatta egykor a magyarokat, amivel beemelte őket a világirodalomba. „Köszönet érte ”– mondta.

„Tizenegy millió állampolgár, szerény GDP, mérsékelt katonai tűzerő” – mondta ezután Orbán Viktor Magyarországról, utalva arra, hogy egy Franciaország méretű katonai nagyhatalomnak önmagában Magyarország nem különösebben lehet érdekes.

„Ami érdekessé tesz bennünket az a politikánk. Magyarország az Unió fekete báránya, Brüsszel rémálma, az európai hazafiak reménye és a keresztények végvára”

– fűzte hozzá azonban, majd arról beszél, hogy Magyarországon ki kellett harcolni a szabadságot és a demokráciát, miközben a „Magyarországot támadó tojásfejű bürokratáknak” fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent ez a harc. „Inkább csendben kéne maradniuk, és dolgozniuk kellene” – tette hozzá.

A miniszterelnök azzal folytatta, hogy „a globalista nyugati világ” a „szakadék fele robog”, ennek több jele is van, de sikerült fellázadniuk, megszervezni a hazafias jobboldalt Magyarországon, „elsöpörni a baloldalt” és új alkotmányt csinálni, amelyben benne van a szuverenitás és a kereszténység védelem is, és az is, hogy az apa férfi, az anya nő, és hogy „a gyermekek védelme minden más jogot megelőz.”

„Aztán kerítést építettünk, a migránsokat kiszorítottuk. Barátaim, Magyarországon a migránsok száma nulla, nulla. Nincsenek utcai hordák. Nincsen antiszemitizmus, nincs erőszak, és nincs zavargás. Magyarország a magyaroké!”

– folytatta a felsorolást Orbán Viktor, majd beszélt a családpolitikáról is.

A kormányfő szerint Brüsszel most „vért hány” és zsarol, de a magyar kormány nem enged nekik. „Ez nem migráció, hanem szervezett népességcsere” – fűzte még hozzá, majd arról beszélt, hogy ők „az emberek oldalán” állnak és értük harcolnak. Kitért arra is, hogy a magyaroknak szükségük van a francia patrióták győzelmére, mert nélkülük nem lehet „elfoglalni” Brüsszelt, és „leemelni magunkat” a brüsszeli kínpadtól.

„A mi történetünk egy bizonyíték. Meg lehet csinálni. Itt is, nálatok is. Ti vagytok a gloire [dicsőség – a szerk.] nemzete. Nagyszerű vezetőtök van. Csak akarnotok kell, és sikerülni fog”

– üzente Orbán Viktor, majd arra is emlékeztetett, hogy az ukrajnai háború „megnyerhetetlen”, a harctéren nincs megoldása, ezért tűzszünet, béke és tárgyalás kell. Mint mondta, nem akarnak meghalni a háború miatt, hiteleket fölvenni, és azt, hogy föderalizálják az európai unió. „Kérem Önöket, állítsuk meg őket! ”– fogalmazott.

Majd azzal zárta beszédét: a mai nap pünkösdre esik, ami a kereszténység nagy győzelme. Mint mondta, a gyengék elesnek, a gyávák megszégyenülnek, a bátrak talpon viszont maradnak, és az erősek azok, akik győznek. „Ha összefogunk, erősek leszünk és győzni fogunk. Marine, vezess bennünket! En garde, allez! ”– zárta harciasan, francia nyelven mondandóját Orbán Viktor.

A beszédet itt lehet visszahallgatni:

Kiemelt kép: Facebook/Orbán Viktor.