Bloomberg: az Egyesült Államok nem akar hozzájárulni az ukrajnai béke fenntartásához a tűzszünet után

Az Egyesült Államok zárt ajtós tárgyalásokon megtagadta azt, hogy légvédelmi eszközökkel járuljon hozzá annak a brit-francia „biztosító erőnek” a működéséhez, amelyet a háború utáni Ukrajnába küldenének a tűzszünet fenntartása érdekében – értesült a Bloomberg hírügynökség.

Ennek az erőnek az ötletét az utóbbi hónapokba vetették fel az úgynevezett tettre készek koalíciójának országai. Az elképzelés szerint az ottlétük egyik értelme pont az lenne, hogy Ukrajnának légi támogatást biztosítsanak a légtér biztonsága érdekében, valamint katonai jelenlétet a Fekete-tengeren a kereskedelem ösztönzése érdekében, illetve hogy csökkentsék egy az orosz agresszió kiújulásának veszélyét.

A fentiekből adódóan fontos lenne, hogy az amerikaiak különféle eszközökkel, köztük légvédelmi támogatással segítsék a küldetést. A Bloomberg szerint Keir Starmer brit kormányfő a kezdetektől fogva ragaszkodott ahhoz, hogy amerikai háttértámogatást kapjanak a jelenlétükhöz, mert szerinte ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Oroszországot visszatartsa bármilyen jövőbeli tűzszüneti megállapodás megszegésétől. Ugyanakkor, mint írták

az európai szövetségesek mostanra az amerikai kollégáikkal folytatott megbeszéléseken arra a felismerésre jutottak, hogy Donald Trump elnök nem fogja megadni azokat a garanciákat, amelyeket ők szeretnének.

A hírügynökségnek erről több bennfentes is beszélt névtelenséget kérve, de se a brit kormány, se a Fehér Ház nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatos megkeresésükre.

Mint írták, a britek és a franciák az amerikai álláspont miatt csökkentették a várakozásaikat,

azt viszont továbbra is várnák, hogy az Egyesült Államok biztosítson hírszerzési támogatást, valamint segítsen az ukrán-orosz határ megfigyelésében.

Egyes európai tisztviselők azt is remélik, hogy Trump beavatkozna, ha brit és francia csapatokat vennének célba Oroszország esetleges ukrajnai támadásai, bár úgy vélik, nem valószínű, hogy írásban is megfogalmazna egy ilyen garanciát – mondta a hírügynökség forrásainak egyike. Mindemellett az európaiak abban bíznak, hogy szükség esetén az ukrán haderő, a szövetségesek nekik nyújtott kiképzése, a NATO keleti szárnyán állomásozó európai csapatok és repülőgépek, valamint a Fekete-tengeren történő járőrözés kombinációja elegendő lehet az orosz agresszió elrettentéséhez.

Ugyanakkor az európai tisztviselők jelen állás szerint egyre valószínűtlenebbnek tartják azt, hogy most sikerülhet békés úton rendezni a konfliktust Oroszországgal. Ennek ellenére továbbra is előkészítés alatt vannak az ukrajnai misszió tervei, amely olyan nem európai nemzeteket is magában foglal, mint Kanada, Ausztrália, Japán és Új-Zéland.

A tettre készek koalíciónak harminc tagja közül tizenöten már ajánlottak fel erőket – köztük repülőgépeket, hadihajókat és más katonai felszereléseket – ehhez a küldetéshez, azonban azoknak az országoknak a száma még „egy számjegyű”, amelyek a saját csapataikat is hajlandóak lennének Ukrajnába küldené biztosító erőként – írta a Bloomberg.

Kiemelt kép: a Brave Warrior 2015 elnevezésû, többnemzeti hadgyakorlaton részt vevõ amerikai katonai konvoj Hegyeshalom közelében az M15-ös autóúton 2015. szeptember 16-án.MTI Fotó: Krizsán Csaba.