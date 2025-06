Donald Trump elárulta, milyen témákról beszéltek telefonon Hszi Csin-ping kínai elnökkel

Szinte kizárólag kereskedelmi kérdések kerültek szóba – derült ki Donald Trump és Hszi Csin-ping csütörtöki beszélgetésével kapcsolatban Trump friss bejegyzéséből a Truth Social nevű közösségi portálon.

„Éppen most fejeztem be egy nagyon jó beszélgetést Hszi kínai elnökkel, megvitatva a nemrégiben megkötött és elfogadott kereskedelmi megállapodásunk némely részleteit. A hívás nagyjából másfél óráig tartott, és mindkét ország számára nagyon pozitív eredménnyel zárult. Sikerült tisztázni a ritkaföldfém-termékekkel kapcsolatos bonyolult kérdéseket. Küldöttségeink hamarosan találkoznak egy, még meghatározásra váró helyszínen. Minket Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője fog képviselni” – ismertette Trump a posztban az MTI szerint (a beszélgetésről először a kínai sajtó számolt be pár órája, a részletekről itt írtunk korábban).

Az amerikai elnök a fentiekhez azt is hozzátette:

„A beszélgetés során Hszi elnök nagyvonalúan meghívott a First Ladyt és engem Kínába, amit viszonoztam.”

Emellett azt írta, hogy „a beszélgetés szinte kizárólag kereskedelemre összpontosított. Semmiről nem ejtettünk szót, ami Oroszországgal és Ukrajnával vagy Iránnal lett volna kapcsolatos. Tájékoztatni fogjuk a sajtót a hamarosan várható találkozó helyszínéről és idejéről. Köszönöm figyelmüket ez ügyben!” – fűzte hozzá az amerikai elnök.

