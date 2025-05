„Igazi harcosokat” fogadott Orbán Viktor, beszédet mondott a CPAC Hungary konferencián

Megkezdődött Orbán Vikor felszólalása a CPAC Hungary konferencián. Az elhangzottakat frissülő cikkben foglaltuk össze.

Cikkünk frissült!

Orbán Viktor beszéde elején azt mondta: „Nagyszerű társaságunk van ma idén, ennél jobb társaságot ma senki se tudna összegyűjteni.” Mint fogalmazott, „a legkeményebb, legelszántabb” vezetők gyűltek össze Amerikából és Európából is, akik a lejáratókampányok ellenére is kitartanak.

A kormányfő a beszéd felvezetésében több külföldi vezetőt is külön üdvözölt. Az amerikai Matt Schlappről, a CPAC Foundation elnökéről azt mondta, hogy ő az „állhatatosság megtestesítője”, és az ő érdeme, hogy a CPAC globális rendezvény lett. Irakli Kobakhidze georgiai kormányfőről pedig azt mondta, hogy „az egész liberális világ ellenében” nyerte meg választást az országában, és jelentős gazdasági növekedést értek el – úgy, hogy „közben az országa 20 százaléka az orosz medve talpa alatt van.” Hrisztijan Mickoszki macedón kormányfőt pedig szintén a választási győzelem, valamint a migráció megállítása miatt méltatta.

Robert Ficóról úgy fogalmazott: „Ő közülünk a legkeményebb. Öt lövést kapott, szinte kilyuggatták”, amiért Orbán Viktor a liberálisokat tette felelőssé. Andrej Babis volt cseh miniszterelnökről többek közt azt mondta: nélküle nem lehetett volna megállítani a migrációt Magyarországon sem, és megjegyezte, hogy szerinte ő lesz Csehország leendő miniszterelnöke is. Santiago Abascalról, a spanyol Vox párt vezetőjéről pedig azt mondta: ha fair lenne a politikai verseny Spanyolországban, akkor már most nekik kellene a legerősebb pártnak lenniük (de szerinte ez hamarosan így lesz ettől függetlenül is).

Ezután üdvözölte Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfőt, akiről azt mondta, hogy „egy igazi harcos”, és e ponton tért ki a Lengyelországban a legutóbbi kormányváltás óta történt eseményekre.

„Lábbal tipornak minden európai szabályt és minden alkotmányos elvet. És Brüsszel ezt tűri. Mit tűri, támogatja. Micsoda szégyen!”

– mondta a kormányfő, megjegyezve azt is, hogy Lengyelországban a következő hétvégén lesz az elnökválasztás második fordulója, ahol Karol Nawrockinak szorít. Ezután üdvözölte Alice Weidelt, a német AfD párt társelnökét is, valamint Herbert Kicklt, az Osztrák Szabadságpárt vezetőjét, és Geert Wilderset, a holland Szabadságpárt elnökét.

A kormányfő ezt követően gratulált mindenkinek, akinek érdeme volt Donald Trump tavaly őszi elnökválasztási győzelmében.

„Nemcsak visszatért, hanem azt csinálja, amit megígért a választóinak Én is elhűlve nézem. Ilyet lehet? Ez nemcsak Magyarországon lehetséges?”

– fogalmazott Orbán Viktor, majd azt mondta, hogy Trump elnöksége egy „igazságszérum” nemcsak Amerikának, hanem Európának is, miközben felsorolta az elnök woke-ellenes lépéseit. Meztelenné vált előttünk az egész Soros-birodalom – tette még hozzá, utalva ezzel a külföldi amerikai segélyezésekkel foglalkozó kormányzati ügynökség, a USAID ügyeire.

Brüsszel új terve Európa átalakítására

A miniszterelnök Európára kanyarodva azt mondta: az európai integrációval volt egy „álmunk”, de ez mára „rémálommá” vált, elsősorban a migráció miatt.

„Az emberek nem érzik magukat biztonságban a saját országukban, a saját városukban, a saját utcáikon […]. Ellakják tőlük a városaikat. Ez nem integráció. Ez szervezet népességcsere. Az európai jólét helyette tönkremennek a vállalatok. Kétszer-négyszer annyit fizetünk a villanyért és a gázért, mint az Egyesült Államokban. A Green Deal, a zöld átállás megöli a gazdaságainkat”

– sorolta Orbán Viktor, majd azt mondta: „Európában eldurvultak a dolgok, a legdurvább hatalmi harc zajlik”, amivel kapcsolatban példaként hozta fel, hogy Marine Le Pent kizárják a francia elnökválasztásból, az olasz Matteo Salvinit„bíróság elé rángatják”, az AfD-t nemzetbiztonsági vizsgálat alá helyezték, miközben a Patrióták pártcsaládjának eseményeit is erőszakkal próbálták megzavarni.

Mint mondta, Európa számára ma már nem fontosak a keresztény értékek, azokat már „meghaladottnak tartják” a liberálisok. „És most Trump győzelme után itt az újabb ötlet: Európa a globális-liberális birodalom védőbástyája akar lenni. Amerikából a liberálisok Brüsszelbe menekülnek, Washington után Brüsszel az új Mekkájuk” – fogalmazott, hozzáfűzve: Brüsszellel még nem is ez a baj, hanem az, hogy „háborúpárti”.

„A liberális terv szerint Európát a háborúra hivatkozva centralizálni kell. Ha háború, akkor még több Brüsszel, még kevesebb szuverenitás. A liberális terv szerint Európának egy új gazdasági modellt, egy háborús gazdasági modellt kell építenie. A háború az ő fejükben a gazdaság motorja” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: „Ennek a liberális tervnek a kulcsa Ukrajna”, és a gyorsított ukrán EU-tagság „az alkalmas ürügy” ehhez a tervhez.

„Nem kell új keleti front” – négypontos tervet ismertetett

Orbán Viktor azt mondta, hogy a fentiekkel szemben van egy Patrióta terv is, amely négy pontból áll:

„Először is békét akarunk. Nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna Európai Uniós tagsága sem.

Másodszor szuverenitást akarunk, nem akarunk közös adókat, nem akarunk közös hitelfelvételt, és nem akarunk központi gazdaságirányítást. És nem akarjuk, hogy a pénzünket egy harmadik ország háborújába küldjék.

Harmadszor, meg kell védenünk a szabadságot, vissza kell adni az embereknek a politika, a gondolkodás és a vélemény szabadságát.

És negyedszer, vissza akarjuk venni Európát a migránsoktól.”

A miniszterelnök szerint a következő éveket az határozhatja meg, hogy melyik terv győz az említett kettő közül. Ezt a csatát mindenkinek otthon kell megnyernie először, de emellett szükség van a nemzetközi összefogásra is. „Mire eljön a döntő csata ideje, egységesnek kell lennünk” – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: az európai választási győzelmek mellett szükség van Donald Trump segítségére, és a „transzatlanti mélyállam” szétbontására is.

„A küldetés világos, a feladat nem bonyolult. Haza kell menni, és mindenkinek meg kell nyernie a maga választását […] Tegyük újra naggyá Európát, hajrá Magyarország, hajrá Patrióták, Isten óvja Magyarországot!”

– összegzett a felszólalása végén. A teljes beszéd itt tekinthető meg:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Harcosok klubja – A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher.