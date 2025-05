Fogyóban van Donald Trump türelme: a hírek szerint akár még a héten odacsaphat Putyinnak

A The Wall Street Journal friss értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök erősen fontolgatja, hogy újabb szankciókat vezetnek be Oroszország ellen, amiért Vlagyimir Putyin akadályozza a béke érdekében tett törekvéseket. A lap úgy tudja: akár már ezen a héten is bevezethetik az új szankciókat, bár a Fehér Ház egyelőre nem hozott döntést a kérdésről.