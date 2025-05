„El a kezekkel!” – Szijjártó Péter szerint egy újabb ukrán provokáció készülhet Kárpátalján

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnali magyarázatot követelt az ukrán kormánytól egy kárpátaljai provokációról szóló sajtóhír miatt, amelyben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség pártjának betiltásáról esik szó.

„El a kezekkel a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségtől! Azonnali magyarázatot követelünk az ukrán kormánytól a kárpátaljai magyar közösséget képviselő és az ő jogaikért küzdő párt betiltásáról szóló médiaértesülések kapcsán!”– írta a Facebookon Szijjártó Péter.

A külügyminiszter további magyarázatot nem fűzött az ügyhöz, a helyi sajtó azonban hétfő este számolt be arról, hogy

az ukrán-magyar kémügy hátterében már arról is megbeszélések folynak, hogy betiltsák a kárpátaljai magyarok pártját.

Erről a Novini Zakarpattya helyi hírportál írt, amely ezzel összefüggésben idézte a magyar kormány által kémkedéssel vádolt kárpátaljai önkormányzati képviselő, Ceber Roland mondatait. Ceber pár nappal ezelőtt, egy interjúban azt mondta: „Kárpátalján van egy politikai párt, amely a regionális és városi tanácsokban képviselteti magát, és amelyet Budapestről irányítanak – és ez nem titok”. A képviselő ugyan nem nevezte meg a KMKSZ-t, de szerintük egyértelműen a szervezetre utalt.

A Novini Zakarpattya emellett úgy értesült, hogy

az ukrán bűnüldöző szervek jelenleg is vizsgálatot folytatnak a KMKSZ ellen a kémüggyel összefüggésben.

Gyanújuk szerint ugyanis az ügy egyik érintettje pénzügyi támogatást kapott valamilyen, a KMKSZ-hez köthető intézménytől, és ez lehetne az indokuk a párt betiltására.

Brenzovics Lászlót, a KMKSZ vezetőjét már évekkel ezelőtt kitiltották Ukrajnából, és jelenleg is büntetőeljárás zajlik ellene az országban – emlékeztetett a helyi portál, amely szerint ez is indok lehet tiltáshoz. A Novini Zakarpattya szerint a szervezet betiltása éles reakciót válthatna ki a magyar kormány részéről, és tovább eszkalálhatná a helyzetet Budapest és Kijev közt, miközben a magyar közösség befolyását is jelentősen csökkenthetné a helyi önkormányzatban.

A lap úgy összegzett: kiszámíthatatlan következményekkel járna, ha valóban betiltanák a KMKSZ-t (vagy akár csak a szervezethez köthető pártot, a KMKSZ-UMP-t).

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Fidesz és a KDNP országjárása keretében rendezett tiszaújvárosi lakossági fóruma elõtt tartott sajtótájékoztatón 2025. május 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt.