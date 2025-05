Donald Trump kijelentette: Vlagyimir Putyin megőrült

Donald Trump amerikai elnök egy magyar idő szerint hétfő hajnali sajtótájékoztatón elégedetlenségét fejezte ki Vlagyimir Putyin ukrajnai háborús politikájával kapocslatban, majd később „őrültnek” is nevezte az orosz elnököt. A hétvégi fejlemények után Trump most már nem zárta ki, hogy újabb szankciókat léptethetnek életbe Oroszországgal szemben.

Mint arról beszámoltunk, vasárnap hajnalban a háború legerősebb dróntámadása érte Kijevet, amelynek legalább 13 halottja és sok sebesültje volt. Az akció után sok külföldi politikus bírálta Oroszországot a csapások miatt.

Donald Trump a vasárnap este (magyar idő szerint hétfő hajnalban) tartott fehér házi sajtótájékoztatóján tért ki erre a témára. Az amerikai elnök azt mondta:

„nem elégedett” azzal, amit Vlagyimir Putyin csinál, vagyis hogy „sok embert megöl” Ukrajnában.

„Nem tudom, mi a fene történt Putyinnal. Régóta ismerem őt. Mindig jól kijöttem vele. De rakétákat küld városokba és embereket öl, és ez nem tetszik nekem. […] És valami történt ezzel a fickóval, és ez nem tetszik nekem” – mondta Trump a Sky News szerint. Majd megjegyezte azt is: „teljes mértékben” fontolgatja az Oroszországgal szembeni újabb szankciók bevezetését.

Őrültnek is nevezte az orosz elnököt

Mindeközben közösségi oldalán, a Truth Socialön is közzétett egy bejegyzést az amerikai elnök, ahol még élesebben fogalmazott.

„Mindig is nagyon jó kapcsolatban voltam az orosz Vlagyimir Putyinnal, de valami történt vele. Teljesen MEGŐRÜLT!”

„Rengeteg embert öl meg feleslegesen, és most nem csak a katonákról beszélek. Rakétákat és drónokat lőnek ki ukrajnai városokra, minden ok nélkül. Mindig is azt mondtam, hogy ő EGÉSZ Ukrajnát akarja, nem csak egy darabját, és talán ez bebizonyosodik, de ha ezt teszi, az Oroszország bukásához fog vezetni!” – fogalmazott az amerikai elnök.

Hozzáfűzte azt is:„ Hasonlóképpen, Zelenszkij elnök nem tesz jót az országának azzal, hogy úgy beszél, ahogyan beszél. Minden, ami a szájából elhangzik, problémát okoz, nem tetszik, és jobb, ha abbahagyja. Ez egy olyan háború, amely soha nem kezdődött volna el, ha én lennék az elnök. Ez Zelenszkij, Putyin és Biden háborúja, nem »Trumpé«, én csak segítek eloltani a nagy és csúnya tüzeket, amelyeket a durva hozzá nem értés és gyűlölet indított el.”

Donald Trump egy héttel ezelőtt személyesen tárgyalt telefonon az orosz elnökkel. Trump a beszélgetés után azt mondta, hogy azonnali tárgyalások indulnak Ukrajna és Oroszország között, de a Kreml ezt később cáfolta, és azóta sincs jele annak, hogy közelebb kerültek volna a felek a békéhez – amit Trump egyik későbbi nyilatkozata is tükrözött már.

Az amerikai elnök a mostani sajtótájékoztatón szót ejtett még az Iránnal folytatott atomtárgyalásokról is, erről itt írtunk bővebben.

