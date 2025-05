Ismét karanténba helyezték az AfD-t: leszavazták a párt bizottsági elnökjelöltjeit

Úgy fest, hogy az idei német parlament választás második legerősebb pártja, az Alternatíva Németországért (AfD) nem rendelkezhet egyetlen elnökkel sem a Bundestag bizottságai közt, noha a német parlamenti szokásos működése értelmében őket is megilletnék ezek a tisztséget.

A többiek által szélsőségesnek tartott AfD-t már a Bundestag alakuló ülésén is kiközösítették: akkor megválasztották a a parlament új elnökét és további öt alelnököt is, és noha az egyik alelnöke tisztséget az AfD is szerette volna megszerezni, a többi párt ezt megakadályozta – fenntartva ezzel az AfD elszigeteltségét, amelyet átvitt értelemben gyakran a párt körüli „tűzfalként” vagy „egészségügyi kordonként” említenek.

Most újabb parlamenti tisztségeknél történt meg ugyanaz, mint ami az alakuló ülésen lejátszódott:

az AfD a Bundestag 24 bizottsága közül hat bizottság – köztük a jogi, a belügyi, a munkaügyi és a pénzügyi bizottságnak – a vezetését pályázta meg a párt, de minden esetben leszavazták őket.

Az AfD két társelnöke, Alice Weidel és Tino Chrupalla tiltakozott a diszkrimináció ellen, és a többi parlamenti csoportot „pártpolitikai önkénnyel” vádolták. A CDU visszautasította a bírálatot, azt hangoztatva, hogy a jelöltállítás valamennyi parlamenti párt „demokratikus joga” – írta az Infostart a német ARD közszolgálati média beszámolója alapján.

Az AfD-vel ez már az előző ciklusban is megtörtént, azonban akkor még jóval gyengébbnek számítottak a parlamenten belül, mint most. Elemzők szerint az AfD-jelöltek elutasítására számítani lehetett: több forrás szerint mind a CDU, mind az SPD frakcióvezetői az érintettek elutasítására hangolták képviselőiket.

Hozzátették: egyelőre annyi ismert, hogy a külügyi bizottságot az egykori kancellárjelölt, a CDU-s Armin Laschet vezeti, és párttársa, Thomas Röwekamp került a védelmi bizottság élére. Az SPD társelnöki posztjától leköszönő Saskia Esken az oktatási és családügyi bizottságot vezetheti. Zöldpárti politikus került az európai ügyek bizottságnak élére, míg a Baloldali Párt (Die Linke) a környezetvédelmi bizottságot vezetheti.

Kiemelt kép: Alice Weidel (b) és Tino Chrupalla, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökei a német parlamenti alsóház, a Bundestag ülése előtt, amelyen a törvényhozók várhatóan kancellárrá választják Friedrich Merzet, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőjét Berlinben 2025. május 6-án (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)