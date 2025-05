Újabb megdöbbentő részletek derültek ki Joe Biden rákbetegségéről 

Joe Biden volt amerikai elnök prosztatarák-diagnózisa nagy hullámokat vetett az amerikai politikában. Volt egészségügyi tanácsadója szerint Biden már hivatali ideje kezdetén is szenvedhetett a betegségben, ami csak most vált nyilvánossá. Eközben a volt elnököt még a saját párttársai is kritizálták a bejelentés után.

Joe Biden volt elnök agresszív prosztatarákjáról szóló bejelentése új kérdéseket vetett fel egészségi állapota és annak nyilvánosságra hozatala kapcsán. Dr. Ezekiel Emanuel, Biden korábbi járványügyi tanácsadója és onkológus hétfőn, az MSNBC „Morning Joe” című műsorában arról beszélt: a daganat előrehaladottsága alapján biztosra vehető, hogy Biden már elnökként is beteg volt. „Nem az elmúlt 100–200 napban alakult ki. Valószínűleg már 2021-ben, az elnöksége kezdetén is megvolt nála” – fogalmazott Emanuel. A diagnózis szerint a rák Gleason-pontszáma 9-es volt (Grade Group 5), és áttétet is találtak a csontokban – ismertette a Fox News szerint az orvos. A műsorvezető, Joe Scarborough hangsúlyozta: „A legtöbb hetven év feletti férfi talán nem jár rendszeresen prosztatavizsgálatra, de a legtöbb férfi nem az Egyesült Államok elnöke.” Emanuel szerint Obama és Bush elnökként elvégeztették a szükséges vizsgálatokat, így különösen aggasztónak tartja, ha Biden esetében ez vagy elmaradt, vagy nem tették közzé az eredményeket. „Ha megtörtént a teszt és eltitkolták, az újabb példája annak, hogy az orvosok nem voltak őszinték velünk – ilyen esettel már találkoztunk Trump COVID-diagnózisa kapcsán is” – mondta Emanuel, hozzátéve: „Ez rendkívül aggasztó lenne.” Nem véletlen az időzítés? – saját párttársai is kritizálták Bident a bejelentéssel összefüggésben A The New York Times szerint a diagnózis bejelentése miatt a Demokrata Pártban is felerősödtek az aggodalmak. Egyes politikusok és elemzők szerint Biden és csapata tudatosan titkolhatta az elnök fizikai és mentális állapotát, amivel félrevezették a nyilvánosságot. Dean Phillips minnesotai demokrata képviselő, aki tavaly kihívta Bident az elnökjelöltségért, úgy véli: „Nem véletlen, hogy pont most tették közzé ezt a hírt.” Phillips egyenesen Trump világához hasonlította a történteket: „Ami Biden környezetében zajlott, bizonyos értelemben még súlyosabb volt.” Szerinte a politikai lojalitás felülírta a felelősséget, ami tovább rombolja a közbizalmat. Donald Trump először gyors felépülést kívánt Bidennek, de később ő is arra utalt, hogy a betegségről már rég tudhattak az elnökség alatt is. Más republikánusok, köztük Trump fia is, azzal vádolták a demokratákat, hogy elhallgatták Biden rákját. A The New York Times arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben egyre több demokrata kezdte nyíltan felvetni: hiba volt támogatni a 82 éves Bident újraindulásában. Most azonban a kritikák átmenetileg elcsendesültek – a betegséggel kapcsolatos együttérzés elnyomta a párton belüli önvizsgálat hangjait. Biden hétfőn megköszönte a támogatást, és feleségével, Jill-lel közösen osztott meg egy fotót a közösségi médiában. „Mint oly sokan, mi is megtanultuk: a törékeny helyeken leszünk a legerősebbek” – írta, Hemingway Búcsú a fegyverektől című regényét idézve. Kiemelt kép: 2020. január 30-án készült kép Joe Biden demokrata párti elnökjelöltről az Iowa állambeli Newtonban tartott kampányrendezvényen (Fotó:MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)