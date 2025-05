Ukrajna „mártíromságáról” beszélt XIV. Leó pápa, találkozott Volodimir Zelenszkijjel is

XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olena Zelenszkát – számolt be az MTI. Az egyházfő a vasárnapi szertartáson Ukrajna mártíromságáról is beszélt, és arról is, hogy „igazságos” békére van szükség (amit rendszerint Ukrajna hangoztat a konfliktussal kapcsolatban).