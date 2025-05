Már a voksolás előtt megírták: George Simion megtámadja az elnökválasztás eredményét akkor, ha veszít

George Simion pártja, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) már a választás előtt stratégiát dolgozott ki arra, hogy visszaélésekre hivatkozva megtámadják a választás eredményét akkor, ha nem Simion nyer az elnökválasztás vasárnapi második fordulójában – írta egy román lap. Közlésük szerint ennek a stratégiának a része az is, hogy Simion és a pártok már az utóbbi napokban is megfogalmazták a választási csalás vádját.

Az AUR és a velük szövetséges Fiatal Emberek Pártja (POT) tagjai már több mint egy hete elfogadták a pártstratégiát arról, hogy megtámadják a május 18-i elnökválasztás második fordulójának eredményét abban az esetben, ha George Simion elveszíti a választásokat – írta bennfentes forrásokra hivatkozva a G4Media.ro hírportál.

Közlésük szerint az elmúlt napok hírei is megerősítik azt, hogy az elnökjelölt és a mögötte álló erők a választási eredmény megtámadására készülhetnek. Emlékeztettek arra, hogy a román nyelvű közösségi médiában olyan felvételek jelentek meg a napokban, amelyekben látható volt a POT tagjainak megküldött tájékoztatót.

Ezekben a POT Braila városban lévő tagjai már kifejezetten utasították arra, hogy azokban a szavazókörökben támadják meg a választási eredményeket, ahol George Simion számára rossz az eredmény; ahol jelentős különbség van az I. és a II. forduló eredménye között; vagy esetleg minimális, behozható mértékű a különbség közte és Nicușor Dan közt.

A választások megtámadását célzó pártkampány előkészítése magába foglalta azokat az AUR által az elmúlt napokban küldött figyelmeztetéseket is, amelyek a diaszpórában – különösen Moldovában – történő „lehetséges választási csalásra” vonatkoztak anélkül, hogy a párt bármilyen bizonyítékot bemutatott volna ezekre – írta a G4 Media (a portál szerint egyébként a napokban már arra is buzdították a moldovai oroszbarát oligarcha, Ilan Shor támogatóit egy közösségi médiás üzenetben, hogy akinek román állampolgársága is van közülük, az mindenképp menjen el szavazni George Simionra).

A G4 Media pontokba szedve ismertette azt, hogy miből áll Simionék kampánystratégiája:

A választási eljárásban a szavazási eredmények „helytelen rögzítésével” kapcsolatos okokra hivatkozhatnak majd, egész pontosan arra, hogy az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát jelző négy rovatot nem megfelelően töltötték ki. A panaszokat mind megfogalmazzák a választás előtt, de csak akkor nyújtják be, ha a jelöltjük számára rossz az eredmény az adott választókörzetben. A két párt célja, hogy olyan eljárási alapot teremtsen, amely lehetővé teszi a szavazatok újraszámlálását azokban a körzetekben, ahol George Simion nem ér el kedvező eredményt.

A stratégiában külön kiemelték a választási jegyzőkönyvön belül a megjegyzéseknek és kifogásoknak szentelt szakasznak a fontosságát – mert csak akkor lehet később a szavazatok újraszámlálását kérni, ha a kifogást ott is rögzítik.

Az AUR az utóbbi napokban már előkészített a terepet arra az esetre, ha George Simion veszítenie, többek közt azt terjesztve, hogy „a diaszpórában manipulálják a szavazást”. Erről maga Simon is közleményt adott ki pénteken és arra kérte Maia Sandu moldáv elnököt, hogy állítsa le a „választási turizmust”, miközben a moldovai kormányt is „hatalmas csalással”, a választásuk „elorozásával” vádolta meg. Emellett a párt több hivatalos intézményhez is felhívásokat intéz és intézett, többek közt például a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) vezetőségéhez is, amelytől már korábban kértek egy találkozót „a május 18-i választásokon elkövetett esetleges választási csalás” miatt.

Mindezt azt követően is folytatták, hogy az utóbbi napokban a hatóságok már arra szólította fel a pártot, hogy ne terjesszen efféle dezinformációkat a választási folyamatról. Az AUR szombaton sajtóközleményben jelentette be, hogy „egy sor intézkedést hajt végre a választási csalás megakadályozására, különösen a diaszpórában”, noha bizonyítékot továbbra sem mutattak ezekre a csalásokra. Mihai Enache, a párt frakcióvezetője szombaton azt is kijelentette, hogy Moldovában folytatódik a helyi hatóságok tevékenysége „egy bizonyos jelölt” támogatása érdekében az elnökválasztáson hazánkban, és azt állította, hogy az említett választási turizmust a moldáv politikai pártok és az állami intézmények autóival folytatják le. Emellett felszólította a romániai külföldi képviseleteket – köztük például a francia nagykövetséget – hogy ne avatkozzanak bele a választásba.

Hogy tényleg így lesz, és a Simionék megpróbálják megtámadni a választást eredményét, ahogy azt a G4 Media írja, az a következő napokban derülhet ki. Az előzetes felmérésekből mindenesetre arra lehet következtetni, hogy szoros lesz a végeredmény, bármelyik jelölt nyer is.

Kiemelt kép: George Simion elnökjelölt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) párt vezetője mutatja érettségi bizonyítványát a meghívást visszautasító ellenfele, Nicusor Dan bukaresti független polgármester távollétében zajló elnökjelölti vitán a Román Kereskedelmi és Iparkamarában (CCIR), Bukarestben 2025. május 13-án. A megismételt elnökválasztás második fordulóját május 18-án rendezik Romániában. Simion a szavazatok 40,96 százalékával nyerte meg a romániai választások első fordulóját. MTI/EPA/Robert Ghement.