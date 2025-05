Volodimir Zelenszkij erős kritikát mondott az orosz békedelegációról

Ukrajna magas szintű delegációval érkezett a törökországi tárgyalásokra, ám a moszkvai hírek az orosz küldöttség összetételéről azt mutatják, hogy a Kreml csupán „díszletszintű” jelenléttel készül – jelentette ki az MTI beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön közösségi oldalain, miután megérkezett Ankarába.

Az ukrán államfő köszönetet mondott Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, hogy lehetőséget teremtett a közvetlen tárgyalásokra országában Oroszország és Ukrajna között. Hangsúlyozta, hogy Kijev ezt a lehetőséget elfogadta, és élt vele.

„Ami az ukrán tárgyaló küldöttséget illeti: Ukrajna a legmagasabb szinten képviselteti magát. Jelen van a külügyminisztérium (Andrij Szibiha külügyminiszter), az elnöki iroda, a hadsereg, valamint minden hírszerzési szolgálatunk képviselője. Azért, hogy bármilyen döntést meg tudjunk hozni, amely elvezethet a várt igazságos békéhez”

– írta a Telegramon közzétett bejegyzésében az ukrán elnök.

Hozzátette: „A találkozót Erdogan elnökkel kezdjük meg, Törökország teljes delegációjával együtt. Kapcsolatban állunk az amerikai féllel is, úgy gondolom, ők is magas szinten lesznek jelen Törökországban.” Zelenszkij megerősítette, hogy elsőként Erdogannal és a török tárgyaló küldöttséggel folytatnak megbeszélést. Hozzátette, hogy többórás találkozót terveztek be Erdogannal fontos megbeszélés és fontos döntések céljából.

„Kapcsolatban vagyunk az amerikai féllel is. Úgy gondolom, ők is magas szinten lesznek jelen Törökországban. Az orosz fél szintjéről eddig hivatalosan nincs információm, ám amit látunk, az inkább egy díszletszintű jelenlétnek tűnik. Át fogjuk gondolni, mit tegyünk, milyen lépéseket teszünk Erdogan elnökkel folytatott megbeszélésünk után. Meg kell értenünk, milyen szinten van az orosz delegáció, milyen mandátummal rendelkeznek, és képesek-e egyáltalán bármiféle döntést hozni. Mert mindannyian tudjuk, ki hozza a döntéseket Oroszországban”

– fejtette ki Volodimir Zelenszkij.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik kijevi hivatalában 2025. április 4-én, az Ukrajna elleni orosz háború negyedik évében (Fotó: MTI/EPA)