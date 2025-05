Eldőlt: Vlagyimir Putyin nem utazik el, hogy Ukrajnával tárgyaljon, ezzel minden borulhat

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem utazik el Törökországba azért, hogy Ukrajnával tárgyaljon a békéről csütörtökön – derült ki szerda este. A döntésre számítani lehetett már az utóbbi órákban is. Az elnök ugyanakkor jóváhagyta az orosz békedelegáció összetételét.

Mint előzőleg írtuk, az utóbbi napokban egyértelművé vált, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lenne Isztambulba utazni azért, hogy Putyinnal tárgyaljon, miközben az amerikai fél is nagy erőfeszítéseket tett abba, hogy létrejöjjön a béketárgyalás. Az orosz elnök részvételéről azonban a Kreml szerdáig sem közölt egyértelmű információkat.

Végül szerda este vált teljesen egyértelművé, hogy

Vlagyimir Putyin nem lesz ott Törökországban.

A Kreml szerda esti közleményében azt írták: Putyin egy rendeletben jóváhagyta az orosz delegációt, amely így fog kinézni, idézzük:

„Megyinszkij V.R. – az Orosz Föderáció elnökének asszisztense (a küldöttség vezetője)

Galuzsin M. Ju. – Az Orosz Föderáció külügyminiszter-helyettese (a küldöttség tagja)

Kosztyukov I.O. – az Orosz Föderáció Fegyveres Erői vezérkara főigazgatóságának vezetője (a küldöttség tagja)

Fomin A.V. – az Orosz Föderáció védelmi miniszterhelyettese (a küldöttség tagja)”

Tehát a delegációt az orosz elnök tanácsadója, Vlagyimir Megyinszkij vezeti, és a tagja lesz Mihail Galuzsin, Igor Kosztyukov admirális, és Alekszandr Fomin is. Feltűnő, hogy ezáltal kizárólag csak miniszternél alacsonyabb beosztású személyeket küldtek az oroszok (holott hónapokkal ezelőtt az amerikaiakkal például Szergej Lavrov külügyminiszter tárgyalt személyesen, és a mostani tárgyalásokon még az amerikai felet is Marco Rubio külügyminiszter fogja képviselni).

Emellett Putyin több szakértőt is kinevezett az Ukrajnával folytatott tárgyalásokhoz. Őket így sorolták fel a rendeletben:

„Zorin A.S. – az Orosz Föderáció Fegyveres Erői Főparancsnoksága Információs Igazgatóságának első vezetőhelyettese.

Podobreevszkaja EK – az Orosz Föderáció Elnöki Adminisztrációjának a humanitárius szférában folytatott állami politikáért felelős helyettes vezetője.

Poliscsuk A.A. – az orosz Külügyminisztérium FÁK-országokért felelős második osztályának igazgatója.

Sevcov V.I. – az orosz védelmi minisztérium Nemzetközi Katonai Együttműködés Főigazgatóságának helyettes vezetője.”

Egyelőre kérdés, hogy mi lesz erre Ukrajna, valamint az Egyesült Államok válasza, miután mindkét fél jelezte: csak akkor lehet komolyan venni a törökországi tárgyalást, ha Vlagyimir Putyin is ott lesz. Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff emellett azt is felvetette, hogy ha most nem történik előrelépés, akkor tényleg kivonulhatnak a békefolyamatból.

A csütörtöki tárgyalásokkal szembeni nyugati szkepticizmust tükrözte már az is, hogy az EU már szerdán elfogadott egy újabb szankciós csomagot Oroszország ellen.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a belügyminisztérium vezetõségének kibõvített ülésén Moszkvában 2025. március 5-én. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Krisztyina Kormilicina.