Orosz hekkerek próbáltak meg beavatkozni a romániai elnökválasztásba

A francia Mediapart oknyomozó portál egy friss cikket publikált azzal kapcsolatban, hogy miként próbálhattak meg beavatkozni az oroszok a romániai elnökválasztásba. Vizsgálatuk alapján úgy fest, hogy a Calin Georgescu népszerűsítésére irányuló orosz kísérletek jóval régebbre mehetnek vissza annál, mint azt eddig sejteni lehetett, és a 2024 végi választáson is az oroszok által támogatott hekkerek támadták meg Romániát. Vasárnap pedig még egyszer ugyanez megtörtént, mivel a megismételt elnökválasztás alatt is oroszbarát hekkerek támadtak meg román kormányzati honlapokat – és most magukra is vállalták az akciót.

A Mediapart vizsgálatának főbb következtetéseit a román G4 Media portál összegezte. Mint emlékeztettek, a román titkosszolgálat (SRI) burkoltan ugyan, de Oroszországot nevezhette meg felelősként a 2024. novemberi elnökválasztás idején a román választási infrastruktúra ellen indított kifinomult kibertámadásokért, amelyek részeként 33 különböző országból több mint 85 ezer támadást indítottak (ez az akció a Calin Georgescu népszerűsítésére irányuló törekvésekkel párhuzamosan zajlott). A Mediapart most publikált vizsgálata szerint az átfogó orosz beavatkozási akciót 2023 óta tervezték, azzal a céllal, hogy egy olyan szuverenista jelöltet juttassanak a hatalomba Romániában, aki aztán leállíthatta volna Ukrajna támogatását. Ráadásul ez a jelölt a kezdeti terv szerint még nem is Calin Georgescu volt, hanem az a Diana Sosoaca, aki nem egyszer felhívta már önmagára a magyarok figyelmét is a különféle akcióival. Kapcsolódó tartalom 85 ezer támadás, 33 országból –így hajtották végre az akciót A Mediapart szerint (amely egyébként francia állami vezetőktől is szerzett információkat az oknyomozásban) az akciót a Szergej Nariskin orosz kémfőnök által vezetett külügyi titkosszolgálat, az SZVR koordinálta. Az elnöki pozíció megszerzése mellett cél volt az is, hogy a parlamenti helyek 30 százalékát megszerezze a jelöltjük körül felsorakozó politikai szövetség (ezt egyébként a három szélsőségesként jellemezett román párt – az AUR, az SOS és a POT – meg is szerezték a szintén 2024 végén tartott parlamenti választáson). Az akció előrehaladtával Sosoacát le kellett cserélniük Georgescura – miután előbbit a román Alkotmánybíróság eltiltotta a választástól –, azonban ez sem hátráltatta a műveletet (noha Georgescu az utolsó pillanatban jelentette be az indulást). A Mediapart szerint 25 ezer TikTok-fiók (köztük nagy eléréssel rendelkező influenszerek) bevonásával, a platform algoritmusát megcélozva sikerült a – választás előtt négy héttel még csak 1 százalék körüli támogatottságúra becsült Georgescut – 23 százalékig emelniük, és az első forduló győztesévé tenniük ezzel. Ezzel a folyamattal párhuzamosan indult a választás napján a kibertámadás a román kormányzati honlapok ellen. A Mediapart francia állami forrásai szerint a román titkosszolgálat Oroszországot azonosította az utóbbi akció szervezőjeként is (noha a titkosítás alól feloldott dokumentumokban csak egy „állami szereplő” által vezetett műveletet említenek a szó szoros értelmében). Ugyanezt az európai hírszerzési partnereikkel is közölték már a színfalak mögött zajló egyeztetéseken, és így jutott el az információ egészen a francia elnök hivataláig, az Élysée-palotáig. A román titkosszolgálat szerint a voksolás napján több mint 85 ezer kibertámadás indult 33 különböző országból a válaszást kiszolgáló informatikai infrastruktúra ellen. A támadók fejlett anonimizálási módszereket használtak, amelyeket lehetetlen azonosítani. Amit az SRI korábban nem hozott nyilvánosságra, és amit a Mediapart most feltárt, az az, hogy az SRI-nek mégis sikerült egy kartográfiai szervert veszélyeztető támadást az APT29 oroszbarát hekkercsoportnak tulajdonítani, amely nem egy alkalommal indított akciókat Európában. Kapcsolódó tartalom Folytatódik az orosz kiberkémkedés: új típusú vírussal célozzák meg az európai diplomatákat Az adathalász e-mailek, amelyek hamis borkóstoló rendezvények meghívójának álcázva érkeztek, egy távoli fájlra mutattak, amely a GRAPELOADER vírusokat tartalmazta. A Mediapart szerint a romániai orosz beavatkozással kapcsolatban Franciaország külföldi beavatkozássokkal foglalkozó szakszolgálata, a Viginium is írt egy jelentést, és ennek összefoglalójában azt írták, hogy „a manipulációs kampány által okozott egyik fő kár a választóknak a választási folyamatok megbízhatóságába vetett bizalmának változása volt”. A Mediapart felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenség nemcsak Romániát érinti, ugyanis az utóbbi hónapokban több olyan európai országban is észleltek a Kreml által irányított beavatkozási műveleteket, ahol választások zajlottak le, és közlésük szerint Franciaországot is megcélozhatják az oroszok. A megismételt választáson is támadásba lendültek az oroszbarát hekkerek, el is ismerték az akciót Mindeközben vasárnap szintén kibertámadás indult a román kormányzati honlapok ellen, amelyet a NoName057 nevű, oroszbarát hekkcsoport hivatalosan is magára vállalta. A csoport a Telegram-csatornáján írt arról, hogy sikerült „DDoS-meglepetéseket küldeniük” a belügyminisztérium, valamint az igazságügyi minisztérium honlapjára, utalva ezzel arra, hogy terheléses támadást hajtottak végre. Sajtóértesülések szerint a külügyminisztérium, az alkotmánybíróság, valamint több politikus, köztük Crin Antonescu honlapját is hekkertámadás érte. Az oldalak egy ideig elérhetetlenek voltak, de aztán helyreállt a működésük – írta az erdélyi Krónika Online. Kiemelt kép: az eredeti választás érvénytelenített első fordulójában győztes, majd a jelöltségtől eltiltott Calin Georgescu a megismételt romániai elnökválasztás első fordulójában a Bukarest közelében fekvő Mogosoaiában 2025. május 4-én. MTI/EPA/Robert Ghement.