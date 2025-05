Dunda György: Ukrajnából nagyon szurkolnak Magyar Péternek, hogy kormányváltás legyen

Ukrajnában híre ment Magyar Péterék Nemzet Hangja című szavazásának, és sokan nagyon szurkolnak az ellenzéki politikusnak, mert azt remélik tőle, hogy támogatná Ukrajna EU-csatlakozását és a fegyverek szállítását is – mondta Dunda György kárpátaljai újságíró, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Az újságírót az adásban először Ukrajna EU-csatlakozásáról, az ehhez szükséges feltételek teljesítéséről, és az ukrajnai korrupcióval kapcsolatban kérdezték. Dunda György elmondta: az EU részéről már több mint 20 éve elkezdődött ez a történet, mivel a 2004-es forradalom idején is „ezzel vitték be ukránok millióit az erdőbe a brüsszeli elitek.” De megjegyezte: a korrupció mellett Ukrajnának most még más területeken is előrelépést kellene elérnie ahhoz, hogy EU-taggá válhasson, és egyelőre hiányoznak ezek a lépések.

„A magyar álláspontot csak azért kritizálja, mert neki nem tetszik […] az a bűn, hogy a magyar kormány megkérdezi a saját polgárait”

– mondta nem sokkal később Volodimir Zelenszkij minap nyilvánosságra került megszólalásáról Dunda György.

Véleménye szerint Ukrajnában ellenségképet alakítottak ki Orbán Viktorról, miközben Magyarországot is „antidemokratikus” országnak nevezi az ukrán média és a politikai elit. Szerinte ez utóbbi azért „megmosolyogtató”, mert „mondják ezt egy olyan országból, ahol nincs ellenzéki média, ahol nincs ellenzéki politika” – fogalmazott.

Szerinte Ukrajna a legtöbbet nem más országok kritizálásával érhetné el az uniós tagság érdekében, hanem azzal, ha a saját demokráciadeficitjüket csökkentenék.

Meglátása szerint az ukránok gyakran úgy érzik, hogy „alanyi jogon” járnak nekik bizonyos dolgok.

Magyar Péternek szurkolnak Ukrajnában

Dunda György – Zelenszkij mondataira visszakanyarodva – arról is beszélt, hogy a Tisza Párt Nemzet Hangja című szavazásának híre eljutott az ukrán médiába is, minden jelentősebb sajtóorgánum írt róla. Megfogalmazása szerint Ukrajnában kiemelten figyelik a magyar belpolitikát, és a Tisza Párt működését, amelynek „szurkolnak” is.

„Nagyon szurkolnak Magyar Péternek abból kifolyólag, hogy ő biztosan Ukrajna mellé fog állni, ő biztosan nem zárná el a fegyvertámogatásokat sem, írja az ukrán sajtó. Illetve minden jellegű politikai és anyagi támogatást megadna. Egyszóval beállna a brüsszeli fősodorba, ezt remélik a Tisza Párttól”

– fogalmazott a Vasárnapi Újságban a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója.

Kiemelt kép: Strasbourg, 2024. július 16.Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselõje sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövõ Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás.