Bauer Bence a németországi választási visszaélésekről: Nagyon nehéz a helyzet

Akár instabillá is válhat a német belpolitika abban az esetben, ha kiderül, hogy a választási visszaélések miatt nem jutott be az egyik párt a parlamentbe – mondta Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Az országban több mint 900 beadvány érkezett a feltételezett választási csalásokkal kapcsolatban. Az ügy hátterével ezzel a cikkben már foglalkoztunk.

A Kossuth Rádió adásában Bauer Bence most egyrészt a levélszavazatoknál tapasztalható problémákról beszélt. „A külföldön élő hárommillió német közül csak kettőszázezernek sikerült egyáltalán regisztrálnia”, ráadásul ezt követően több esetben nem kapták meg időben a postai csomagot, és nem is tudták időben visszaküldeni a szavazataikat – fejtette ki.

Informális adatok szerint körülbelül 9-1000 ezer szavazat érkezett vissza a 200-300 ezer regisztráló után

– mondta Bauer Bence, majd megjegyezte: a nehézség ebben az ügyben az, hogy a Bundestagnak most saját magával kapcsolatban kell eljátszania a bírót, és határoznia azzal kapcsolatban, hogy megsemmisítik-e a választási eredményt.

„Nagyon nehéz helyzetben van most Németország”

– tette hozzá a szakértő a Kossuth Rádió műsorában.

Bauer Bence arról is beszélt emellett, hogy a külföldi szavazatok mellett „összevetették a választási névjegyzékben szereplőket az egyébkénti választásra jogosult állampolgárokkal, és itt egy többmilliós eltérés van. Feltételezhető, hogy nem vetették össze a hatóságok részéről az elhunytak regiszterét a választási regiszterrel. Ugye decentrálisan működik Németország…” – mondta, megjegyezve, hogy

sokszor a németek még a személyigazolványt sem kérik el a szavazásnál, és ebből adódtak is már viták a szavazóhelyiségekben.

„Az a probléma, hogy a szavazási értesítővel bárki elmehet” – mondta, majd utalt arra, hogy a mostani választáson a Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nevű párt 9 ezer szavazat híján nem jutott le a parlamentbe – úgy, hogy 50 millió a teljes szavazatok száma. Mint mondta, ennek fényében elég nagy a lehetősége annak, hogy ők mégis bekerültek a parlamentbe, és akkor viszont a teljes német kormánykoalíció is bomlana, és instabillá válna Németország. Ebben az esetben Friedrich Merz kormányának már egy harmadik partnert kellene bevonnia a kormánykoalícióba – tette hozzá Bauer Bence.

Utalt arra is, hogy több esetben rosszul számolták meg a szavazatokat (ahhoz hasonlóan, ahogy ezt a magyarországi főpolgármesteri választásnál is megtörtént tavaly), és voltak olyanok is, akik állításuk szerint nem tudtak szavazni. Ráadásul a választási hivatalok az ilyen ügyekben nem adnak tájékoztatást, és nincsenek biztosítékok sem – fűzte hozzá.

Felidézte emellett, hogy 2021-ben is volt már olyan eset Németországban, amikor véletlenül az EU-s állampolgároknak is adtak szavazati jogot a német tartományi választáson, „vagy hogy kézzel javították ki úgymond az eredményeket a választási elöljárók”, 2022-ben pedig meg is kellett ismételni a berlini tartományi választást. Azzal kapcsolatban, hogy most is történhet-e ilyesmi, Bauer Bence azt mondta: ha a BSW tényleg átlépte az 5 százalékos küszöböt – márpedig most vannak erre utaló jelek –, akkor mindenképp parlamenti képviselethez kell jutniuk, és a jövőben jogi biztosítékokat kell kreálni ahhoz, hogy ne fordulhassanak elő ugyanilyen problémák.

Kiemelt kép: Budapest, 2023. szeptember 14.Bauer Bence, a Matthias Corvinus Collegiumnál (MCC) mûködõ Magyar-Német Intézet igazgatója a Nézõpont Intézet és a Konrad Adenauer Alapítvány, a Magyar-német barométer 2023-as eredményeit ismertetõ pódiumbeszélgetésén a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) budapesti székházában 2023. szeptember 14-én. MTI/Hegedüs Róbert.