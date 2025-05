Volodimir Zelenszkij egy háttérbeszélgetésen kritizálta Orbán Viktort, veszélyekről beszélt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt amiatt, hogy szerinte belerángatja Ukrajnát a magyarországi választásokba, és – megfogalmazása szerint –„nagyon veszélyes dolgokat” tesz. Az államfő nemtetszését fejezte ki az ukrán uniós csatlakozásról indult kampány miatt, és azt mondta: szerinte a magyar emberek többsége pártolja Ukrajna uniós tagságát.

Az ukrán elnök egy újságírói hátterbeszélgetésen ejtett szót erről, amelyről az Interfax hírügynökség ukrán kiadása számolt be. Közlésük szerint Zelenszkij egyrészt beszélt a Voks 2025 kampányról, és azt állította, hogy

a magyar állampolgárok túlnyomó többsége támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását.

„Orbán ellenzéke egyébként nyílt közvélemény-kutatást készített minden magyar számára. A válaszadók 70 százaléka Ukrajna uniós csatlakozása mellett van. Vagyis a magyarországi emberek mellettünk vannak. Önök is tudhatják, hogy előkészített egy szavazást – az ottani emberek állítólag ellene vannak ”– mondta Zelenszkij (az nem világos, hogy melyik közvélemény-kutatásra utalhatott az ukrán elnök, mert 70 százalékos támogatottságot még az ellenzéki mérések egyike sem mutatott ki ismereteink szerint. De például a Magyar Péterék által indított Nemzet hangja nevű szavazásán is csak 58 százalék támogatta Ukrajna csatlakozását, miközben a kormánypártok oldalán elég egyértelműen ellenzik az ukrán csatlakozást. Egy másik lap, az Ukrajinszka Pravda is úgy értelmezte Zelenszkij szavait, hogy esetleg ennek a szavazásnak az eredményére utalhatott, és meg is jegyezték, hogy ott nem 70 százalékról volt szó – a szerk.)

Az ukrán elnök ezt követően kifejezte meggyőződését, hogy ez egy belpolitikai harc része Magyarországon. „Csak nem kellene minket belerángatniuk a választásaikba. Ő [Orbán – a szerk.] ezt teszi. Mert blokkol minket az EU-ban. De végső soron ez a módszer nem lesz hasznára. Hogy miért? Mert az ottani emberek mégiscsak Ukrajna mellett vannak. Akárhogy is trükközik velük. Egy bizonyos százalékot át fog verni, de a gyűlölködéssel nem lehet folyamatosan nyerni” – mondta Zelenszkij az újságíróknak az Interfax szerint.

Veszélyes dolgok?

Ezt követően arról is beszélt, hogy Orbán Viktor szerinte „nagyon veszélyes dolgokat” tesz. „Látjuk ezt, és szorosan figyelemmel kísérjük. Kommunikálunk a többi partnerünkkel, és jelezzük, hogy amit tesz, az veszélyes az Európai Unióra nézve.”

„Lehet, hogy ellene van, de nincs joga lépéseket tenni a csatlakozásunk megakadályozására, mert ez egy másik állam döntése. Mint ahogy nekünk sincs jogunk beleszólni Magyarország sorsába”

– mondta az ukrán elnök.

Emellett beszámolt arról, hogy Ukrajna megteszi az európai integrációhoz szükséges lépéseket, és feladatként tűzték ki, hogy a nyár közepéig három klaszterrel kapcsolatban megnyithassák a tárgyalásokat. „Tegnap volt egy jelentés Sztefanyisinától [az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes – a szerk.]. Elmondta, hogy úgy gondoljuk, hogy július 1-jére technikailag készen leszünk. Úgy gondoljuk, hogy mindenki támogatni fog minket, kivéve a szóban forgó országot. Sztefanyisina Magyarországon volt megbeszéléseken – a mi csapatunk utazott, beszélgettek. Még nincs eredménye” – mondta Zelenszkij. Majd hozzáfűzte azt is: „Orbán a NATO kérdését összekapcsolja a háború befejezésének víziójával, mire én folyamatosan azt mondom, hogy nem erről van szó. Ő egyszerűen úgy dolgozik, ahogyan dolgozik.”.

A szóban forgó látogatásról itt írtunk korábban.

Így áll a kampány

Orbán Viktor a napokban tett közzé egy videót a közösségi oldalán, amelyben mindenkit arra biztatott, hogy adja le voksát, miközben az ukrán EU-csatlakozást támogató Európai Néppártról is szót ejtett.

A kormánypárti politikusok az utóbbi hetekben nap mint nap érveltek amellett, hogy miért lehetne hátrányos Magyarországra nézve Ukrajna csatlakozása mezőgazdasági, biztonsági, vagy például munkaerőpiaci szempontból.

A kampány 2025. június 20-ig tart, addig lehet visszaküldeni a szavazólapokat.

Kiemelt kép: Orbán és Zelenszkij egy 2023-as csúcstalálkozón. Fotó: Fischer Zoltán/MTI/MTVA.