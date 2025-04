Vlagyimir Putyin miatt borulhat a tűzszünet, zsákutcába kerültek az Ukrajnáról szóló tárgyalások

Az eddigi egyeztetések dacára Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Oroszországnak át kell vennie az ellenőrzést Ukrajnának mind a négy olyan keleti régiója felett (a már 2014-ben teljesen elfoglalt Krím félszigeten túlmenően) amelyet Oroszország korábban a sajátjának nyilvánított – tudta meg a Bloomberg hírügynökség.

Cikkünk frissült!

Korábban egyes jelentésekből az világlott ki, hogy az orosz elnök hajlandó lehet egy olyan kompromisszumra, amelynek értelmében az aktuális frontvonalak mentén húznák meg a határokat.

Ezzel szemben most a Bloombergnek három, az orosz elnök álláspontját ismerő moszkvai forrás arról beszélt:

Vlagyimir Putyin nem hajlandó engedni abból, hogy Oroszországnak mind a négy régiót – amelyeket az oroszok csak részben tartanak ellenőrzésük alatt – meg kell kapniuk bármilyen, a konfliktus lezárásáról szóló megállapodás részeként.

A hírügynökség úgy tudja, hogy Putyin mindezt az amerikaikkal is közölt zárt ajtók mögött, amikor Donald Trump , különleges elnöki megbízottjával, Steve Witkoff-fal tárgyalt április 25-én Moszkvában. A hírügynökség forrásai szerint Witkoff megpróbálta meggyőzni Putyint, hogy szüntesse be a harcokat a jelenlegi frontvonalak mentén, az orosz elnök azonban szilárdan kitartott álláspontja mellett a négy terület ügyében.

Putyin hajthatatlansága negatívan befolyásolhatja Donald Trump amerikai elnöknek a tűzszünet és a háború végleges befejezésére irányuló erőfeszítéseit – jegyezte meg a hírügynökség. A Fehér Házban már az utóbbi napokban is csalódottságuknak adtak hangot a tárgyalások előrehaladásának hiánya miatt, és az Egyesült Államok másfél hete azt is jelezte, hogy akár ki is vonulhatnak a békefolyamatból, ha nem lesz napokon belül előrelépés.

Vlagyimir Putyin e hét elején – után nem sokkal Donald Trump egyik felhívása után, amelyben a harcok beszüntetésére sürgette Putyint – háromnapos tűzszünetet hirdetett az oroszok által ünnepelt Győzelem napja 80. évfordulójára. Azonban kérdésesnek tűnik, hogy ebből a tűzszünetből lesz-e valami a gyakorlatban, miután az előző kísérletek is kudarcba fulladtak az utóbbi hetekben.

Eközben az amerikaiak a britekkel tárgyaltak a háború lezárására irányuló lépésekről

Az ukrajnai háború tartós lezárására irányuló amerikai lépésekről egyeztetett telefonon Marco Rubio amerikai és David Lammy brit külügyminiszter kedden, nem sokkal az amerikai-orosz hasonló témájú külügyminiszteri telefonbeszélgetést követően – közölte Tammy Bruce washingtoni külügyi szóvivő.

Az amerikai külügyminisztérium bejelentése szerint a két vezető megbeszélésének középpontjában az elmúlt napokban lezajlott diplomáciai események szerepeltek, így Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 26-i találkozójának eredménye, amit az amerikai külügyi szóvivő „produktívként” jellemzett. Marco Rubio és David Lammy az április 22-én Londonban megtartott brit, amerikai, francia, német és ukrán tárgyalás eredményeit is összegezték.

Az amerikai külügyminiszter korábban telefonon tárgyalt az orosz külügyminiszterrel is. A washingtoni külügyminisztérium rövid közleménye szerint Rubio és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői egyeztetése orosz kérésre történt, és napirendjén az orosz-ukrán béketárgyalások következő lépései szerepeltek azt követően, hogy Steve Witkoff, különleges elnöki megbízott április 25-én Moszkvában tárgyalt. „Az Egyesült Államok komolyan veszi, hogy elősegítse ennek az értelmetlen háborúnak a lezárását” – áll a külügyi közleményben.

Zelenszkij közölte, hogy nem adja a területeket; a finn elnök szerint hamarosan elfogyhat Donald Trump türelme

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben egy videókonferencián arra szólított fel nyugati kollégáit, hogy a háború befejezése érdekében se adjanak át ukrán területeket Vlagyimir Putyinnak – reagálva arra, hogy Washington az utóbbi napok sajtójelentései szerint fontolgatja az orosz csapatok által elfoglalt földek orosz területként való elismerését.

„Mindannyian azt akarjuk, hogy ez a háború tisztességesen érjen véget, anélkül, hogy Putyinnak ajándékokat adnánk, különösen területeket”– fogalmazott az ukrán elnök a Lengyelország szervezésében megrendezett csúcstalálkozón.

Mindeközben Alexander Stubb finn elnök egy interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok hamarosan keményebb lépéseket tehet Oroszországgal szemben, ha az oroszok nem hajlandóak befejezni az Ukrajna elleni háborút. A finn elnök úgy fogalmazott:

Donald Trump amerikai elnök szerinte „kezdi elveszíteni a türelmét, és már most elég kemény kijelentéseket láthatunk Putyinról és Oroszországról”.

„Szóval csak remélem, hogy a Kreml megérti, hogy Trump elnökkel nem lehet játszani” – tette hozzá, megjegyezve, hogy ha az amerikai elnök kifogy a türelméből, akkor az akár a „jó irányba” is elmozdíthatja a tárgyalásokat. Kitért továbbá arra is, hogy szerinte „némi kreativitással” lehetne olyan megfogalmazást találni egy esetleges, a harcok leállítását szolgáló megállapodás megkötéséhez, amely az érdekelt felek mindegyikének megfelelne.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök részt vesz az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szövetségének kongresszusán Moszkvában 2025. március 18-án. MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov.